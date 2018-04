Una sentencia novedosa reconoce a un policía leonés derechos en Oviedo

Miguel ángel Zamora | león

Un subinspector leonés miembro de la Policía Local de Oviedo, deberá de ser retribuido como inspector por los días en los que realizó la suplencia de una baja del titular del puesto, según sentencia del Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 4 de los de Oviedo, que obra en poder de este periódico.

El recurrente, un subinspector de la Policía Local representado en este asunto por el bufete leonés Robher Asesores, desempeñó el puesto de inspector durante varios periodos debido a su baja médica, ejerciendo de jefe de turno y en los términos en que se había reconocido por sentencias previas. Por tanto, consideraba que las diferencias salariales reclamadas ascendían a más de 3.000 euros.

El abogado consistorial se opuso a la demanda y consideraba, en cuanto a la reclamación de las diferencias retributivas, que el subinspector no había sido nombrado ni había realizado funciones de superior categoría sino que se había procedido a la sustitución del inspector en ausencia del mismo.

«En este caso el Ayuntamiento de Oviedo cuenta con una relación de puestos de trabajos que prevé la realización de tales funciones. Subsidiariamente considera que las diferencias retributivas no pueden incluir todos los conceptos salariales sino únicamente el complemento específico», explica la sentencia. «En cuanto se refiere a las diferencias salariales por el desempeño de un puesto de superior categoría, debe tenerse en cuenta que no existe una previsión explícita que regule esta materia en el ámbito funcionarial. Sin embargo, por influencia del derecho laboral cada vez es más frecuente este tipo de reclamaciones fundadas por lo general en previsiones de convenios y acuerdos reguladores de las condiciones de los empleados públicos», sostiene el juez.

«Por parte de este juzgado se ha considerado cada caso de manera individualizada y para su resolución y reconocimiento se han tenido en cuenta, básicamente, que, por una parte, exista una mínima decisión administrativa, aun cuando sea informal, en virtud de la cual se produzca un nombramiento de facto del empleado público que legitime la ocupación de un puesto de trabajo que, en realidad, ocupa por circunstancias muy particulares y en todo caso transitorias. Asimismo y, por otra parte, el reconocimiento del derecho al pago de las diferencias salariales exige que el ejercicio de las funciones por el empleado público haya sido completo y que no se vea menoscabado el principio de igualdad, mérito y capacidad».

La sentencia especifica que no hay duda alguna del nombramiento efecto «y para un tiempo que no es accidental o puntual sino durante un período considerable». No obstante, el magistrado reduce las diferencias que han de compensarse «únicamente en las que derivan de la comparación entre los respectivos complementos específicos de inspector y de subinspector. Se limitan únicamente al complemento específico percibido por mensualidades pero no en retribuciones básicas».