La sentencia del parricida de Moraña destaca la crueldad con la que actuó

miguel ángel zamora | león

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra hizo pública ayer la sentencia por la que se condena a prisión permanente revisable a David Oubel Renedo, el preso del Centro Penitenciario de Villahierro que se ha convertido en el primer recluso de España que es objeto de una condena de estas características. Mató a sus dos hijas, de cuatro y nueve años en julio de 2015. Hasta el año 2040 no se podrá plantear la revisión de su condena, que aceptó tras el reconocimiento de los hechos.

«El día 31 de julio de 2015, en hora no determinada, el acusado con el propósito de acabar con la vida de su hija, nacida el día 15 de diciembre de 2010, se dirigió a la habitación en la que esta se encontraba y con una amoladora eléctrica le produjo varios cortes muy profundos a la altura del cuello, finalizando la incisión en el cuello con un arma blanca mono cortante(cuchillo de cocina o similar), ocasionándole el degüello y la muerte inmediata por hemorragia masiva y shock hemorrágico consiguiente», destaca la sentencia.

«El ataque se produjo aprovechando la natural indefensión de la niña que se encontraba además con un bajo nivel de conciencia tras haberla hecho ingerir Nordiazepam, Oxacepan y Tizadinina, para adormecerla o lograr con un nivel bajo de conciencia y evitar cualquier resistencia», manifiesta el fallo.

Idéntico comportamiento se repitió con la niña de nueve años «y al no producir los fármacos el efecto deseado para vencer su resistencia y tras un forcejeo con la menor, la ató con cinta americana». El jurado tuvo en cuenta, entre otras pruebas que revelan la personalidad del procesado, una carta enviada por el condenado a su prima: «La muerte será el regalo que pondré al presente de mi vida, no te preguntes porque no lo has visto venir, soy un muy buen actor».

El agente de la Guardia Civil que intervino en la detención, señala que cuando llegó salía en la ambulancia el acusado le contestaba normal y que incluso bromeaba con la situación. Otro guardia habló con David en el momento de la detención y que le dijo: «De los calabozos se sale». En otro momento, manifestó que quería fumar y como le dijeron que allí no se podía, indignado respondió «que a quien tenia que matar para poder fumar».

Los tres familiares que entraron en la casa describen lo que allí se encontraron: «Una niña encima de la cama, otra bajo la cama, sangre por todas partes y en el baño, encontraron al acusado dentro de la bañera, con agua ensangrentada, que sacaron al acusado de la bañera y que cuando lo hacían dijo a uno de los agentes que no le gritase que oía perfectamente», destaca la sentencia.