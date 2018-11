«Si cobráramos y pagáramos todo habría 12 millones de superávit»

miguel ángel zamora | león

El presidente del gobierno provincial protagonizó la tertulia El Filandón, organizada por Diario de León y La 8.

«Afronto mi culpa con los parques de bomberos»

«La Ley de Contratos Públicos nos ha ralentizado. ‘Si no somos capaces de poner en marcha los parques en cuatro años, a lo mejor sobramos’, dije en 2016 y es cierto. No se ha dejado de trabajar pero no vamos a llegar a tiempo. Me conformo con que esté todo en marcha. Esto se pudo arreglar hace veinte años, pero hemos sido nosotros los que hemos puesto manos a la obra. No hemos llegado a tiempo y lo siento, afronto mi culpa pero seguimos dando pasos. No hay muchas provincias que tengan un sistema tan completo como el que vamos a tener».

«No seremos oportunistas con el Corredor Atlántico»

«No importa quién lo haga, sino estar dentro del Corredor Atlántico. Hay muchos retos pero seguimos apostando por la León–Bragança aunque se haya propuesto la variante de Rihonor. Sabemos que los pasos no se están dando con la velocidad que nos gustaría pero hay que tener un poco más de paciencia».

«La minería no va a cerrar, pero hay que reinventarla»

«Como Diputación hemos puesto sobre la mesa muchas iniciativas sobre la minería. Creo que tuvimos un ministro que creyó en la minería, que fue Nadal. Pero si la cerramos habrá que reabrir o reinventarla. El carbón va a tener que seguir existiendo. Hemos garantizando las prejubilaciones, pero no el futuro de la minería».

«El Gobierno no ha dicho qué hará con las pedanías»

«Batet no nos ha dicho en qué sentido va a modificar la ley de Juntas Vecinales. La realidad de las pedanía es muy sensible pero muy desconocida en Madrid».

Las limitaciones con las juntas vecinales

«Cuarenta municipios no pueden cobrar la tasa eléctrica por falta de secretario. El SAM puede ayudar pero con limitaciones. Hay secretarios que han asumido ese papel y otros que no».

La supervisión del techo de gasto de la Junta

«La Diputación tenía que haber hecho antes los deberes con el Plan Económico Provincial y vamos a dejarlo ahí. El techo de gasto se ha elevado y en 2019 tendremos 131,9 millones. La supervisión tiene que ir a la Junta pero para 2018 estamos ejecutando 120 millones de euros y se ha descolocado el sistema, con 40 millones de carreteras, 40 de cooperación y 9 en Bomberos. Pero hemos logrado la deuda cero. En 2017 tuvimos superávit. Hemos tenido más de 140 millones en alguna ocasión. Hemos multiplicado por tres el Plan de Cooperación. Si ahora mismo ejecutáramos todo, habría un superávit de once o doce millones».

«No tengo ambiciones personales como alcalde»

«No tengo ambición personal como alcalde. La Diputación desgasta más y obliga a medir más los tiempos. Es complicado plantearse si voy a repetir. Ocho años es un plazo razonable pero todo depende del partido».

«A título personal, apoyo a Silván como candidato»

«La decisión definitiva la tomará el partido. En Ponferrada habrá candidato en febrero. Los ciudadanos son inteligentes, estoy seguro de que el PP ganará las elecciones».