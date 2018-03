Silván defiende la llegada de la Ucam por «generar empleo»

DL | León

El alcalde de León, Antonio Silván, defendió ayer, en relación a la posible apertura de un campus de Ciencias de la Salid en la ciudad por parte de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (Ucam), «como planteamiento general, el apoyo cualquier proyecto legítimo que genere actividad y empleo». El regidor popular dijo, no está en disposición de desperdiciar ninguna iniciativa que se fije en León, y menos por causas ideológicas, «y las administraciones y la sociedad civil tenemos que estar con esos proyectos». A su juicio, es «inexplicable» que se rechace o se «pongan palos en la rueda, cuando todos los leoneses debemos remar en la dirección de conseguir generar actividad y empleo». En cualquier caso, matizó, el Ayuntamiento no ha recibido hasta la fecha ningún proyecto, que en su caso será estudiado, y recordó que la competencia a la hora de determinar la viabilidad normativa no corresponde al ámbito municipal sino a la Junta.

La posible instalación de la Universidad Católica de Murcia en León ha generado el rechazo de gran parte de la sociedad. El pasado viernes, los universitarios se concentraron en la plaza de San Marcelo para mostrar su rechazo al equipo de Gobierno, que celebraba un pleno en el viejo consistorio, y también han criticado el desembarco de esta institución privada desde la propia Universidad de León y también el consejero de Educación, Fernando Rey, quien la calificó como una «propuesta hostil». Las carreras planteadas por la Ucam para León, en principio, sería Enfermería, Odontología y Fisioterapia. Por este motivo, los colegios de fisioterapeutas, dentistas y enfermeros, a los que se sumó el sindicato Satse y la propia Facultad de Ciencias de la Salud, también se manifestaron al respecto mostrando su rechazo frontal a esta propuesta porque, entre otras cuestiones, complicaría la realización de las prácticas de los alumnos durante su formación.