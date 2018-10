Silván destaca la labor del Fab Lab de León como centro para crear y retener talento

El alcalde de León, Antonio Silván, acompañado del concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Educación, Javier García-Prieto, ha visitado esta mañana el Fab Lab León, un punto de encuentro que ofrece información, formación, conocimientos y herramientas bajo el prisma de la cultura ‘Maker’ (háztelo tú mismo), es decir, hacer tu propio futuro creando y compartiendo. El proyecto nació en 2011 de la mano del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) que asesoró tanto a León como a Barcelona, pioneros en España. Desde el Fab Lab de León se ha asesorado a los fundadores de los laboratorios tecnológicos del CEU y Makespace de Madrid, Deusto, de la Universidad Europea, el Xtrene Fablab, el de Asturias, el Nerve Centre y el Ballyshannon de Irlanda, el Gearbox Fab Lab de Kenia y el de Khaipur en Pakistán, entre otros.

Fab Lab León es un proyecto de la organización sin ánimo de lucro TMA fundada por la empresa familiar Telice. Su objetivo es aportar posibilidades nuevas día a día a su comunidad de socios y lo hace poniendo en contacto personas, ideas, y proyectos, y facilitando el acceso a la tecnología.

El alcalde ha visitado esta mañana las instalaciones compartiendo con los técnicos y máximos responsables del proyecto, como el presidente de la Fundación, Cesáreo González, las actividades, iniciativas, herramientas tecnológicas disponibles para aquellas personas con “inquietudes, o que quieran diseñar, o ver un prototipo, investigadores, y que, en definitiva forman parte de la cultura maker o háztelo tú mismo”, destacó Antonio Silván en su visita al centro. “Un centro que contribuye a la innovación y que combate la deslocalización pues permite el diseño de proyectos in situ, sin necesidad de desplazarse. Un espacio para la creación y retención de talento leonés”.

El presidente de la Fundación, Cesáreo González, afirmó que su principal objetivo es compartir su visión de la tecnología digital. “Si queremos crear nuevo tejido industrial y empresarial no basta con el apoyo institucional, hay que partir de la base, hay que conseguir que cada vez más gente se interese por la innovación, que disfruten del dominio de estas tecnologías, porque a medio plazo se conseguirá que aparezcan nuevos emprendedores e innovadores. Queremos compartir nuestra visión de la tecnología digital con todos, favorecer la cultura del garaje desde lo básico, así nacen los emprendedores e innovadores en la sociedad actual”, señaló el presidente de la Fundación.

Fab Lab León trabaja con profesionales -mantienen una importante vinculación con la ULE- pero también con personas que quieren disfrutar y pasar un buen rato, que quieren aprender y ponerse nuevos retos en su vida. Desde su creación en 2011, centenares de personas han utilizado los servicios de las instalaciones. Es un punto de encuentro, de intercambio de experiencias, y permite contactar en red con otras personas que trabajen en un proyecto similar. Conocimiento, recursos y formación no sólo para León y para España sino también para otros lugares del mundo.

Proyecto pionero

Ofrece los siguientes servicios y actividades: jornadas de puertas abiertas (Openlab) en las que los interesados pueden acceder a un primer contacto con el mundo ‘maker’ a través de charlas y el desarrollo de proyectos. Además, pone en contacto a esas personas con otras con similares intereses para que puedan conocerse, compartir información y colaborar.

El acceso a una comunidad local de ‘makers’, artistas, artesanos e innovadores, conectados globalmente, que les permita compartir conocimientos, procesos, herramientas, fabricación, equipos de electrónica, prototipado rápido, fabricación digital, impresión 3D, entre otras, es otro de los servicios de Fab Lab León.

También alquilan espacios de trabajo y de almacenamiento así como equipamiento para profesionales e individuos interesados en sacar adelante sus propios proyectos. Prestan servicios de fabricación, consultoría y asesoramiento así como ayuda en la organización, promoción y participación en actividades y eventos.

Fab Lab en red

Los Fab Lab son laboratorios de fabricación digital que proporcionan acceso a medios modernos de invención. Empezaron como un proyecto de extensión del Center for Bits and Atoms del Massachusetts Institute of Technology (CBA/MIT) que con el tiempo se convirtió en una red global y colaborativa siendo el de León uno de los primeros en ponerse en marcha.

Comparten un inventario común en constante evolución, con máquinas y procesos para hacer casi cualquier cosa. Esto permite que se compartan proyectos entre diferentes Fab Labs y que cualquier persona habituada a estas herramientas y métodos estén familiarizados con cualquier Fab Lab de la red.

La red permite apoyo operativo, educativo, técnico, financiero y logístico, más allá del que se puede encontrar en un único Lab. Los Fab Labs están disponibles como recursos comunitarios, permitiendo el acceso abierto a individuos y desarrollo de programas y proyectos.

Los diseños y procesos desarrollados en los fab labs pueden protegerse y venderse de la manera que elija el inventor, pero deben estar disponibles para que los individuos puedan usarlos y aprender de ellos.