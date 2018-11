Silván destaca los vínculos históricos, culturales y gastronómicos que unen a Asturias y León

El mercado de productos asturianos Tastte Asturias lleva este fin de semana a León los sabores de la gastronomía del Principado, con la presencia de 18 expositores en representación de los diferentes productos de calidad llegados desde la comunidad autónoma vecina. El alcalde de León, Antonio Silván, participó esta mañana en la inauguración del evento junto a la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales asturiana, María Jesús Álvarez, y destacó los vínculos históricos, culturales y gastronómicos entre ambos territorios.

En ese sentido, el regidor destacó que la feria, que abrió sus puertas en la Casa Botines, permitirá exponer la “amplia y rica variedad” de productos agrupados bajo el paraguas de la marca de calidad Alimentos del Paraíso. “Hoy todos los leoneses van a tener la oportunidad de degustar esos sabores”, aseguró Silván, que remarcó que este evento tiene lugar mientras León ostenta la Capitalidad Española de la Gastronomía.

Un grupo de folklore asturiano junto a la Casa Botines, donde tiene lugar la muestra. C. S. CAMPILLO

Por su parte, la consejera asturiana valoró la acogida prestada por la ciudad de León, a la que definió como “una tierra hermana” y “un buen mercado para Asturias”. En ese sentido, Álvarez confió en que ferias como la inaugurada hoy sirvan como “estación de llegada para poner en contacto al productor y al consumidor”.

La feria, organizada por la agencia de comunicación Ciento Volando, estará abierta durante el sábado y el domingo, de 11 a 15 y de 17 a 22 horas, para el acceso del público en general. De cara al lunes, la jornada estará restringida a profesionales de la hostelería y la restauración, así como a distribuidores. En la agenda del evento, además, destaca la charla sobre las bondades de los productos asturianos que impartirá esta tarde el especialista en nutrición y dietética Emilio Blanco.

Productos expuestos

Entre los productos que protagonizarán las diferentes degustaciones y presentaciones, destacan los procedentes de organismos como las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Ternera Asturiana, Faba de Asturias y Chosco de Tineo o las Denominaciones de Origen (DO) Queso Cabrales y Casín. Además, habrá catas de sidra a cargo de la DO Sidra de Asturias y de vino de la DO Cangas, que se acompañarán con panes ecológicos de Escanda y quesos ecológicos Ovín. También habrá un espacio destinado a los dulces típicos asturianos como las marañuelas y una cata de miel de la mano de Promiel.

Los visitantes disfrutan de los productos típicos de Asturias. CARLOS S. CAMPILLO