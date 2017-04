Silván invita a Puigdemont a conocer «la realidad» de la cuna del parlamentarismo

manuel c. cachafeiro /

Para que conozca que «el origen del parlamentarismo, rigurosa y objetivamente, se encuentra en León», como demuestra «la distinción y el reconocimiento de la Unesco», el alcalde de la ciudad, Antonio Silván, envió ayer una carta con acuse de recibo para invitar al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a que «conozca in situ la realidad de la que los leoneses estamos profundamente orgullosos». «Yo, personalmente, me comprometo a mostrarle los lugares y hechos que ocurrieron en aquel año de 1188», trasladó el regidor para reivindicar el título de Cuna del parlamentarismo, después de que el mandatario catalán presumiera la pasada semana en la Universidad de Harvard de que Cataluña «tuvo el primer parlamento, mucho antes que Inglaterra».

En la misiva, cursada ayer, Silván informa a Puigdemont de que «en el año 2013 la Unesco concedió, con el aval de juristas e historiadores de prestigio internacional, el título de Cuna del parlamentarismo a la ciudad de León, capital del reino del mismo nombre, donde en 1188 se celebraron, en la Real Colegiata de San Isidoro, siendo rey Alfonso IX, las primeras cortes con presencia de representantes del pueblo, quienes se unieron, por primera vez, a la nobleza y al clero en Curia Regia». «Esa es la realidad, lo otro son planteamientos oportunistas», apostilló ayer, durante el anuncio del envío.

Silván incide en la carta en que «como representantes de la ciudadanía» deben servirse de su «responsabilidad pública para unir y no para dividir, para respetar y no para menoscabar, para construir y no para separar». «Considero que es nuestra obligación legal, moral y ciudadana», recalcó el alcalde de León, quien citó a citó a «Josep Tarradellas, político republicano y catalán de raza, orgullo de la Transición española», para recordar que «Cataluña debía buscar la conciliación y la concordia con el resto de España, alejándose de prejuicios nacionalistas y victimismos». «Le tiendo mi mano como español orgulloso de la historia verdadera de Cataluña y cada rincón de España, esperando que, como catalán, se enorgullezca de los muchos y estrechos lazos que nos unen a todos como parte de una misma nación, España», apuntó el regidor.

