Silván ofrece León como «tierra de oportunidades»

Orgulloso del legado de León a la democracia occidental, convencido del potencial de la tierra para impulsar su economía, defensor del espíritu de sus paisanos para liderar el futuro y reivindicativo. El alcalde de la capital lanzó ayer en su bienvenida al presidente del Gobierno una batería de anhelos y necesidades, todas pasos previos y precisos para que León pueda despegar. Fue reivindicativo y lo fue con argumentos, tranquilo y sin dejarse nada en el tintero.

«Ofrezco León a ti y al Gobierno para el desarrollo de proyectos e iniciativas que contribuyan a que esta tierra sea cada día más competitiva, una tierra de oportunidades para que especialmente los jóvenes puedan trabajar aquí», dijo Antonio Silván. «Los leoneses amamos el pasado, pero preferimos conjugar el presente y el futuro».

Consciente de que fenómenos como la despoblación y el envejecimiento suponen los principales desafíos que lastran el crecimiento de León, el alcalde recalcó: «Somos optimistas, entre todos seremos capaces de salvar estos desafíos y generar un modelo productivo que impulse oportunidades a cuantos quieran venir a esta tierra».

Entre las potencialidades, Silván enumeró la ciberseguridad. «León es cuna del parlamentarismo, lo es también de la ciberseguridad, contamos con un ecosistema tecnológico que también es el camino en la dimensión internacional de nuestra economía».

La capital como referente farmacéutico, una apuesta de las empresas de este sector por León, con importantes ejemplos con presencia en mercados mundiales. Se refirió, además, a la apuesta por el sector logístico, «León, cruce de caminos».

Y como puntal destacado, ya una realidad, los servicios, especialmente el turismo. «Nos da buenas noticias con el incremento constante de visitantes gracias en parte al AVE que tú inauguraste», aseguró dirigiéndose a Mariano Rajoy. «Es nuestro modelo productivo con más atractivo y más competitivo», resumió tras relatar los ejes en los que se cimentará el futuro de León.

«Los mimbres los tenemos, ganas, voluntad e infraestructuras; por cierto debe finalizar cuanto antes la autovía León-Valladolid». Tras el inciso reivindicativo, volvió sobre la potencialidades: León, Capital Española de la Gastronomía 2018, la Universidad de León y el suelo industrial con el que cuenta para captar proyectos.

«Te pedimos ayuda, tu apoyo para que los proyectos inacabados finalicen». Dentro de este paquete, Silván hizo mención al AVE y su conexión con Asturias. «Te pedimos apoyo a ti, cuando hemos ido juntos con el Gobierno hemos llegado lejos; con tu ayuda y la del Gobierno llegaremos lejos».

En el horizonte de situar a León como tierra de oportunidades, el primer edil enfatizó al jefe del Ejecutivo Central: «Los leoneses somos sobrios, trabajadores, leales y sabemos estar a la altura de cualquier desafío que se presente».

Antes, en la bienvenida al presidente, Silván inició la ronda de intervenciones en el claustro de San Isidoro. Agradeció a Mariano Rajoy su presencia en la capital y mostró la gratitud por la visita por un triple motivo: «La rapidez en aceptar la invitación para venir a León, la celeridad del compromiso y las disculpas sinceras con la historia de León».

«...Sabíamos que eres un hombre de palabra y una vez más lo has demostrado. La historia de León es la historia de España, está íntimamente unida». Y un guiño también al solemne himno de León: «Ya lo dice nuestro himno, ‘Sin León no hubiera España’. Somos una tierra incluyente, no excluyente».

Orgullo y honor. «León rezuma historia por los cuatro costados». Rememoró allí mismo, en el lugar histórico, las primeras cortes democráticas, las convocadas en el año 1188 por el rey Alfonso IX. «Son las primeras cortes democráticas, la base del parlamentarismo, la cuna de los Decreta; pero León no es sólo historia, también es presente y futuro y ese es el mensaje que quiero que lleves de vuelta a Madrid, que conozcas de manera más cercana y más nítida las posibilidades que encierra esta ciudad».

Finalizó su intervención con la bienvenida a León al presidente del Gobierno. «Bienvenido a la cuna del parlamentarismo», concluyó. Tras él, aguardaban el turno de su palabra el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el jefe del Ejecutivo Central, Mariano Rajoy.

Ambiente gélido

Un ambiente gélido en el claustro de San Isidoro, el frío de León en un día de niebla en enero que hasta al presidente le costó soportar, a pesar de estar ligado a esta tierra en una larga etapa de su infancia y adolescencia.

Con su presencia en la capital, Mariano Rajoy quería tener un gesto con León después de que durante su visita a Reino Unido asegurara que allí estaba el germen del parlamentarismo occidental. También pretendió con su presencia apoyar de forma explícita el proyecto ‘León, Manjar de Reyes’, que durante 2018 convierte a la ciudad en el epicentro de la gastronomía de todo el país.

En su periplo por León, también tuvo tiempo de pisar la calle y pasar por delante del hogar de los Rajoy Brey en la época en la que su padre fue magistrado de la Audiencia Provincial. El alcalde no perdió oportunidad de hablarle de los proyectos de León y exponerle las reivindicaciones de una tierra.