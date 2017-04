Silvan a Puigdemont: "Personalmente, me comprometo a mostrarle los lugares y hechos" de las primeras Cortes de la historia

El alcalde de León, Antonio Silván, ha replicado hoy al presidente de la Generalitar, Carles Puigdemont, que el primer parlamento del mundo se constituyó en León -como reconoce la Unesco-, y no en Cataluña como aseguró en una conferencia pronunciada el 27 de marzo en la Universidad de Harvard.

En esa ponencia, Puigdemont afirmó que Cataluña albergó antes que Inglaterra el primer parlamento del mundo, algo que Silván le ha negado en una carta que le ha enviado al presidente de la Generalitat, en la que le dice que León es la cuna del parlamentarismo.

"En sus palabras iniciales y parafraseando al violonchelista Pau Casals, situó el origen del parlamentarismo, las primeras Cortes del mundo civilizado, en una ciudad -entonces catalana y hoy francesa- allá por el siglo XI", señala Silván.

A este respecto, le recuerda que en el año 2013, la Unesco concedió, con el aval de juristas e historiadores de prestigio internacional, el título Cuna del Parlamentarismo a la ciudad de León, capital del Reino del mismo nombre. El motivo fue que en 1188 se celebraron, en la Real Colegiata de San Isidoro, siendo Rey Alfonso IX, las primeras Cortes con presencia de representantes del pueblo, quienes se unieron, por primera vez, a la nobleza y al clero en la Curia Regia. En este sentido, el alcalde informa al presidente catalán de que que el corpus documental de los Decreta (o decretos) de León de 1188 contiene la referencia al sistema parlamentario europeo más antigua que se conozca hasta el presente.

"Estos documentos, cuyo origen se remonta a la España medieval, fueron redactados en el marco de la celebración de una curia regia, en el reinado de Alfonso IX de León (1188-1230)", añade el regidor.

También puntualiza que reflejan un modelo de gobierno y de administración original en el marco de las instituciones españolas medievales, en las que la plebe participa por primera vez y toma decisiones del más alto nivel, junto con el rey, la iglesia y la nobleza, a través de representantes elegidos de pueblos y ciudades. Igualmente destaca en su misiva que en este conjunto normativo originario de León ya se reflejaron conceptos tan en vigor hoy en día como la protección de la persona y sus bienes, el escrupuloso cumplimiento de la ley a todos los estamentos sociales o la promesa del rey de no hacer guerra, ni paz, ni pacto a no ser con el consejo de los obispos, nobles y hombres buenos.

"Por tanto, el origen del parlamentarismo, rigurosa y objetivamente, se encuentra en León y, por ello, ha merecido la distinción y el reconocimiento, otorgado por la Unesco, como Cuna del Parlamentarismo, remarca el regidor leonés.

Silván aprovecha la carta para invitar a Puigdemont "a conocer in situ una realidad" de la que los leoneses "están profundamente orgullosos".

"Personalmente, me comprometo a mostrarle los lugares y hechos que ocurrieron en aquel año de 1188", señala el alcalde, que agrega: "Como representante de la ciudadanía, al igual que usted, considero que todos nos debemos servir de nuestra responsabilidad pública para unir y no para dividir, para respetar y no para menoscabar, para construir y no para separar".

Además, recuerda a Puigdemont que su antecesor Josep Tarradellas, "político republicano y catalán de raza, orgullo de la Transición española", afirmaba que Cataluña "debía buscar la conciliación y concordia con el resto de España, alejándose de prejuicios nacionalistas y victimismos".

"Hago mías sus palabras y le tiendo mi mano como español orgulloso de la historia verdadera de Cataluña y de cada rincón de España, esperando que, como catalán, se enorgullezca de los muchos y estrechos lazos que nos unen a todos como parte de una misma nación, España", concluye la carta.