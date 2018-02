Silván reclama ante la vicepresidenta a la UE y al Gobierno un 'plan agresivo' ante el desafío de la despoblación

Creí que habría más comentarios sobre esta noticia, pero ya veo que carece de interés o no los han publicado. Vamos a ver, ¿Qué esperaban que ocurriera?. Llevan 30 años expulsando a los jóvenes de la región, creyendo que así mantendrían el poder, sin una visión clara de futuro, solo hasta las siguientes elecciones. Demasiado tarde. Ya es muy difícil hacer algo que realmente repercuta. ¿Qué van a hacer?; ¿Traer gente de Madrid o del extranjero?. Creían que con el turismo se arreglaba, ja. Si aquí no hay futuro no vendrá nadie o ¿van a dar tierras o dineros a quien venga?. Ni por esas lo conseguirán. Es más, no tienen ningún interés en arreglar estos asuntos. Industria, emprendimiento pero de verdad no de boquita.