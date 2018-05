La simulación de delitos relacionados con internet se duplicó en solo un año

miguel ángel zamora | león

Los casos de delitos de simulación de delitos relacionados con Internet han experimentado un crecimiento del 200% en el último año, según consta en los datos de la Guardia Civil.

El brigada Máximo, jefe de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, explica que el crecimiento exponencial de este tipo de delincuencia es relativo: «No ser trata de un aumento excesivo de los delitos de denuncias falsas que nosotros podamos llegar a justificar mediante investigación que se trata de delitos de denuncias falsas, al menos en la demarcación que corresponde a la Guardia Civil. Una cosa es que un ciudadano presente una denuncia y otra cosa es que la investigación pueda justificar que efectivamente el delito no se ha cometido».

Las denuncias de mala fe no se han incrementado tanto como pudiera parecer. En 2017 se produjeron veinte episodios de estas características y en lo que va del año 2018, hasta abril había registradas seis. La cuestión radica en el modus operandi: «Son trabajos farragosos. Toda investigación genera un trabajo, eso es un axioma de la Guardia Civil. Desde el momento en que se interpone una denuncia, hay que proteger sus intereses y justificar que el hecho que se denuncia realmente se ha producido y si el bien que se denuncia que se ha sustraído, existía realmente».

Uno de los tipos delictivos que más están proliferando es el de la simulación en Internet. «Nadie lee la letra minúscula de los contratos, donde dice que por utilizar una página te comprometes a pagar ocho o diez euros al mes. Te piden el número de tarjeta o cuenta bancaria y te cargan todos los meses la cantidad. La gente viene a denunciar y no sabe que es por desconocimiento y que no tienen razón. Esos casos no son de maldad, sino de desconocimiento».

CASOS CON DOLO

Pero los casos más habituales en los que realmente hay dolo son los de «las compras por Internet, en los que se denuncia que se adquirió un producto y que no ha sido recibido. El incremento de estos asuntos ha sido del 200% aunque León es una provincia tranquila. eBay, Paypal y páginas similares son las que más casos de este tipo nos generan.

Habitualmente es un oficio policial o judicial el que inicia las actuaciones. «Hay que presentar una denuncia por un motivo concreto, como la telefonía móvil, Internet que es lo más habitual, el tráfico cuando a un ciudadano dice que le habían robado el coche cuando le llega una denuncia del radar... el que hace la ley, hace la trampa y la gente agudiza el ingenio para evitar pagar una denuncia o para que le devuelvan un dinero en el caso de los móviles».

LOS MÁS NUMEROSOS

Contrariamente a lo que se piensa, los casos de los smart phones no son los más numerosos: «Hay casos coyunturales, por carnavales, fiestas o grandes aglomeraciones, en las que es fácil perder el terminal y recurrir al seguro para intentar que haga frente al coste. Pero el seguro solamente se hace cargo si se trata de un hecho violento y la solución que suele poner el usuario es decir que fue víctima de un asalto a punta de navaja. Pero eso hay que demostrarlo».

Cada denuncia requiere una tarea de investigación diferente. «Por motivos obvios, no podemos explicar cómo lo hacemos, pero cada caso lleva su mecánica. Todo se investiga, se utilizan mecanismos diferentes, pero se investiga».

Hay ocho efectivos de la Guardia Civil trabajando en este tipo de asuntos. «Hay sustracciones falsas de vehículos a motor, robos con intimidación, sustracción de mochilas que contenían teléfonos móviles y se producen en toda la provincia: La Bañeza, Cimanes, Congosto, Villaquilambre, Quintana del Marco, Cubillos de los Oteros y toda la provincia en general», explica el responsable.