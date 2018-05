Los sindicatos amenazan con una huelga general ante el bloqueo de salarios

dl | león

Datos de la Agencia Tributaria desvelan que los ingresos salariales de los leoneses cayeron en más de 500 millones de euros en los años de la crisis. La economía crece, pero a final de año había 103.774 trabajadores leoneses que cobraban menos que el sueldo medio de la provincia leonesa. Y a fecha de hoy, 27.610 personas trabajadoras están afectadas por el bloqueo de sus convenios, 17 de ellos de sector y 48 más de empresas. Con el precedente, además, de que el incremento salarial de los convenios firmados hasta abrir con efectos económicos en 2018 es del 1,36% en León.

Ante este panorama, decenas de delegados sindicales se concentraron ayer a mediodía ante la sede de la Federación Leonesa de Empresario en León y Ponferrada para exigir que acuerdo que conlleve una dinámica de recuperación salarial permanente.

En la capital provincial, el secretario general de CC OO en León, Xosepe Vega, denunció que después de años de crisis y pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora la actitud de la patronal empieza a ser «vergonzosa».

«No quieren que la recuperación económica y el crecimiento llegue a las manos de la clase trabajadora», señaló Vega, que incidió en que es importante que en los acuerdos se establezcan de manera urgente incrementos retributivos que permitan consolidar la recuperación», informó Efe. Según el líder provincial de CC OO, esos avances deben darse para tener «un país en paz».

Por su parte, el secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, declaró que los beneficios empresariales crecen de forma importante «pero los salario de los trabajadores no van en esa misma línea».

«Exigimos un acuerdo por el cual los salarios suban a partir del 3%», señaló Reguero, que lamentó la «cicatería» de la patronal ante esta reivindicación.

Añadió que las movilizaciones se irán incrementado en caso de no obtener respuesta, y advirtió de que la situación está encaminada a la convocatoria de una huelga general.

Los sindicatos entienden la convocatoria de ayer como una jornada de lucha por la negociación colectiva ante las patronales, «para lograr que la riqueza que creamos los trabajadores revierta de manera justa sobre ellos y sus familias».

Los sindicatos recordaron que tras varias reuniones de negociación para intentar alcanzar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, sindicatos y patronal mantienen posturas muy alejadas; no solo en relación al incremento salarial, la jornada laboral y el empleo, cuestiones esenciales para llegar a un consenso, sino también sobre la propia esencia y funciones que debe cumplir un acuerdo de estas características en la actual fase de expansión económica.

A través de un comunicado conjunto, los sindicatos lamentan que las organizaciones empresariales no están entendiendo que ya no existe una situación de profunda crisis, como la vivida entre 2008 y 2013. «El gran esfuerzo hecho durante estos años por los trabajadores y las trabajadoras debe revertirse ahora, cuando la economía crece con fuerza desde hace cuatro años, se crea empleo (aunque de baja calidad) y las empresas no solo están recuperadas del impacto de la pasada crisis económica y financiera, sino que se encuentran en una situación que supera con creces el mejor momento de la etapa de crecimiento anterior». A nivel autonómico, los beneficios empresariales son superiores a los niveles previos a la crisis, la riqueza es de 1.300 millones de euros superior a la de hace 10 años y la productividad ha crecido 6 puntos por encima de lo que lo han hecho los salarios.