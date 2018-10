Sindicatos daneses mediarán para evitar trabas en Vestas

Apelan a la responsabilidad social, un concepto muy extendido en el tejido empresarial de los países nórdicos, para anudar una alianza con la confederación de sindicatos defensores del sector industrial en Dinamarca, CO Industri, que aglutina a ocho organizaciones, en busca del apoyo en Vestas para que la multinacional facilite la venta de su planta en Villadangos del Páramo y no obstaculice la inversión allí de un nuevo proyecto. Los responsables del sector de Industria de los sindicatos UGT y CC OO en Castilla y León viajaron ayer hasta Copenhague para apuntalar este apoyo y lograr la mediación de sus colegas locales en la interlocución con Vestas. «Hemos trasladado la situación actual que atraviesa la compañía en Villadangos y han sido receptivos», comentó Gonzalo Díez Piñeles, secretario general de CC OO de Industria de Castilla y León. Explicó, minutos antes de emprender el viaje de vuelta a España, que hoy mismo Industriol, la federación europea de sindicatos defensores de los trabajadores de la industria, hará público un comunicado en el que manifestará el apoyo expreso a la búsqueda de una solución negociada a la salida de Vestas de su factoría de León. «Alabaron la lucha que ha mantenido estos meses la plantilla en Villadangos y el papel desempeñado por la Fundación Anclaje, y han reconocido que la empresa no ha actuado de forma correcta en esta planta». Recordó, en este sentido, que la multinacional está considera allí en Dinamarca como «una empresa ejemplar en el ámbito del diálogo social».

Los sindicatos agrupados en CO Industri harán llegar a la dirección de Vestas una carta de la Fundación Anclaje que insta a que colaboren con la solución, con el apoyo a las alternativas que coloquen sobre la mesa los gobiernos central y autonómico y pongan en valor el diálogo a través del compromiso y la responsabilidad social.

CC OO y UGT pretenden también que la multinacional danesa se incorpore al grupo de trabajo auspiciado por la fundación y «no ponga pegas a los diversos proyectos industriales que han mostrado su interés en instalarse» en la planta que Vestas dejará libre cuando desmantele su actividad en Villadangos «para que puedan llegar a buen puerto».

Ante las propuestas de proyectos planteadas por Gobierno y Junta, de forma separada pese a la llamada a la coordinación mutua, el secretario general de CC OO en Castilla y León, Vicente Andrés, apuntó ayer que se «trata de dos campos de actuación complementarios, cuantas más ofertas haya encima de la mesa mejor» y advirtió de que «son operaciones muy delicadas y cualquier filtración u obstáculo puede hacer caer procesos de negociación». Insistió en que la visita a Dinamarca de los sindicatos «supone un elemento más de presión porque recordemos que Vestas sique aquí y tiene que abordar las indemnizaciones y recolocaciones a las que tiene que hacer frente».

Podemos y la ministra

Por su parte, una delegación de Unidos Podemos, compuesta, entre otros, por Ana Marcello, diputada por la provincia de León, se reunió ayer con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para dialogar sobre la crítica situación del futuro de los trabajadores de Vestas, para los que la formación pidió alternativas.La ministra informó a la delegación de la ardua tarea que están haciendo en la búsqueda de inversor y que, por prudencia, no harán público hasta tener cerrado el acuerdo.

Entretanto, la consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, confió en que Vestas ofrezca «facilidades» para recuperar la actividad en la planta de Villadangos. «Es necesario que haya voluntad por parte de Vestas», recordó.