Los sindicatos exigen a los partidos progresistas unión para recuperar los derechos

maría j. muñiz | león

No hay excusa para los partidos progresistas. Si las políticas del Partido Popular favorecen al capital y restan derechos y salarios a la clase trabajadora, es obligación de las fuerzas progresistas ponerse de acuerdo y dejar a un lado rencillas para sentar las bases del recambio en el Gobierno, que dé un giro en las políticas que permita recuperar trabajo y calidad de vida a los trabajadores. Es uno de los mensajes que lanzaron ayer, en la conmemoración del 1º de Mayo, Día del Trabajo, los dirigentes de los dos sindicatos mayoritarios. Xosepe Vega, secretario provincial de CC OO, y Enrique Reguero, al frente de UGT, se estrenaron también ayer en el mitin de la gran fiesta del trabajo como recambio en las dos centrales sindicales, y protagonistas de una nueva época sindical en León, que tiene tantos retos fuera como dentro de las organizaciones que lideran.

Algo más de 2.000 personas participaron ayer en la manifestación del 1º de Mayo en la capital leonesa, para concluir la jornada en la ya tradicional fiesta conjunta en la plaza Mayor, después de los mítines. Un encuentro con un marcado carácter leonesista, incluso en el canto de La Internacional, que se hizo ayer a ritmo de dulzaina.

La recuperación económica, la derogación de la reforma laboral y la ‘ley mordaza’, la superación de la brecha salarial y las desigualdades de género y la diífil situación de envejecimeinto de la provincia centraron los discursos de los dos líderes sindicales.

Precisamente la norma que en opinión de los sindicatos recorta los derechos de manifiestación y huelga, junto con «un sistema fiscal que grava más las rentas de trabajo que las de capital», abrieron el discurso del secretario provincial de CC OO. Xosepe Vega lamentó que el Gobierno «no persiga a los defraudadores», y se mostró partidario de «subir los impuestos, y mucho, a quienes más tienen»; mientras exigió que «la recuperación económica llegue a todos los trabajadores».

Vega reclamó al Gobierno que «no sólo acabe con el traspaso de las rentas de los trabajadores al capital, sino que devuelva el dinero» que en su opinón ha cambiado de manos durante la crisis. «Y si el Gobierno no puede hacerlo, porque es un nido de corruptos, o de bobos que no se enteraban de nada, es un Gobierno que tiene que caer. Nos da asco».

El recién elegido líder de CC OO exigió también a «los partidos de progreso» que «se pongan de acuerdo como sea, porque tampoco hay excusa para ellos. Tienen que acabar con este Gobierno y formar uno que garantice a los trabajadores estabilidad y derechos. Que deorgue la reforma laboral, ponga en marcha un plan de empleo serio y preste especial atención a los jóvenes, apra acabar con el exilio forzado al que están sometidos». Y que devuelva también la fortaleza a la negociación colectivo. Xosepe Vega reclamó el desarrollo del estatuto del empleado público, la reforma de las prestaciones por desempleo y un salario mínimo interprofesional que parta de los 1.000 euros ensuales, «o sea del 60$ del salario medio del país, como exige la Carta Europea». Abogó también por acabar con la brecha salarial, que hace que las mujeres ganen un 23% menos que los hombres en sus mismos puestos; y pidió derogar la reforma de las pensiones de 2013, «que está empobreciendo a los mayores».

Exigió por último medidas urgentes para «un León envejecido y despoblado, casi mudo». Porque, destacó, «es una decisión política priorizar nuestra situación geográfica y desarrollar con una posición preferente un plan de industrialización que implique un cambio efectivo del modelo productivo y nos lleve a un empleo de calidad».

El líder de CC OO acabó reclamando a los trabajadores que siguan «movilizándose, contestando a las mentiras y los ataques a sus derefchos. Seguir luchando por la justicia y contra la desigualdad. El Gobierno tiene que sentir en su nucha el aliento de la clase obrera».

Por su parte Enrique Reguero, en su primer año como secretario general electo de UGT de León, pidió al empezar su mitin un minuto de silencio como adelanto a la concentración de los Lunes sin Sol que ayer denunciaron un día más la violencia de género; y reclamó un pacto de estado contra esta «forma de terrorismo», a la vez que incidió en la necesidad de que sean los propios hombres los que denuncien las discriminación hasta crear «una auténtica cultura de la igualdad». Para lo que reclamó «un Estado laico de verdad, que saque la religión de las aulas para romper los esquemas patriarcales».

También criticó que «sea neceario reclamar de nuevo la libertad de expresión, para que no nos digan lo que es un chiste o no, lo que podemos decir y lo que no. Y no se aplique una ‘ley mordaza’ que permite que más de 300 sindicalistas estén encausados por defender los derechos de los trabajadores». Reguero arremetió contra la Semana Santa, «que no crea empleo de calidad», y pidió «levantar la voz, ya basta de ser sumisos», contra «las puertas giratorias, que atan de pies y manos a los políticos».

Defendió una banca «pública y justa», y centró buena parte de su discurso en «buscar una solución para León, porque esta Comunidad no mira bien a la provincia. Esto molesta, incluso a los míos, pero hay que decirlo alto». Señaló que mientras provincias como Valladolid y Burgos ganan población en los últimos años, León la pierde de manera alarmante.

«Qué más se puede decir de una provincia cuyas rentas vienen mayoritariamente de los pensionistas, las prestaciones de los parados y los sueldos de los funcionarios, que deben recuperar ya las 35 horas semanales para que se pueda crear más empleo». Hizo repaso de las plataformas surgidas en los últimos tiempos, que denotan la pérdida de derechos sociales, laborales y humanos; y reclamó programas de revitalización para las cuencas mineras. Exigió también el mantenimiento de Feve. «Qué más queremos oir. Esta provincia se está muriendo. León tiene que reivindicarse a sí misma, y eso es lo que hay que exigir a nuestros políticos». «¡Viva León!», concluyó, antes de La Internacional.