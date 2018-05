Los sindicatos presionan a la patronal para lograr mejoras salariales de 27.000 trabajadores leoneses

DL | león

Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores se concentran frente a la sede de la Fele ante la falta de voluntad de todas las organizaciones empresariales para llegar a un acuerdo con la asociación empresarial, que traslade a los convenios colectivos la recuperación y el crecimiento que ya están tienen las empresas. Los sindicatos señalan esta convocatoria como una jornada de lucha por la negociación colectiva ante las patronales, «para lograr que la riqueza que creamos los trabajadores revierta de manera justa sobre ellos y sus familias».

Los sindicatos alegan que tras varias reuniones de negociación para intentar alcanzar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), sindicatos y patronal mantenemos posturas muy alejadas; no solo en relación al incremento salarial, la jornada laboral y el empleo,cuestiones esenciales para llegar a un consenso, sino también sobre la propia esencia y funciones que debe cumplir un acuerdo de estas características en la actual fase de expansión económica.

Los sindicatos lamentan que las organizaciones empresariales no están entendiendo que ya no estamos en una situación de profunda crisis, como la que vivimos de 2008 a 2013. «El gran esfuerzo hecho durante estos años por los trabajadores y las trabajadoras debe revertirse ahora, cuando la economía crece con fuerza desde hace cuatro años, se crea empleo (aunque de baja calidad) y las empresas no solo están recuperadas del impacto de la pasada crisis económica y financiera, sino que se encuentran en una situación que supera con creces el mejor momento de la etapa de crecimiento anterior: a nivel autonómico, los beneficios empresariales son superiores a los niveles previos a la crisis, la riqueza es de 1.300 millones de euros superior a la de hace 10 años y la productividad ha crecido 6 puntos por encima de lo que lo han hecho los salarios en el periodo 2008-2016».

Los sindicatos UGT y CC OO contabilizan en León 27.610 personas trabajadoras, 17 convenios de sector y 48 de empresas pendientes y afectadas por este relato de relación contractual desigual. El incremento salarial de los convenios registrados hasta abril con efectos económicos en 2018 es de 1,36% en la provincia leonesa.

En el apartado salarial, los sindicatos proponen que los salarios crezcan al ritmo de la productividad nominal de cada sector y empresa, con un suelo del 3,1%, que resulta de la suma de la previsión inicial de inflación para 2018 más 1,5 puntos adicionales para recuperar el poder adquisitivo y la participación en la productividad pérdidas durante la crisis. Además, ese incremento debe protegerse con la inclusión de una cláusula de revisión que asegure el poder de compra pactado, algo que ha existido en todos los AENC firmados hasta ahora, incluso en los de la pasada etapa de crisis. También, que los salarios más bajos crezcan en mayor medida. «No debería haber salarios inferiores a 1.000 euros al mes».