La siniestralidad laboral empeora en León, con más muertos que en 2017

dl | data

Trabajar debería servir para ganarse la vida no para perderla y garantizar la seguridad tendría que estar en la cabecera de objetivos de cualquier empresa. Pero las cifras no engañan y lo cierto es que la siniestralidad no para de crecer con la recuperación económica. El último informe sobre accidentes laborales de la Junta deja patente que se está perdiendo la batalla por la prevención con 33 fallecidos por accidente en su jornada de trabajo hasta septiembre, seis más que en 2017 y sólo a uno de los 34 de todo el ejercicio anterior; a los que habría que sumar otros diez ‘in itinere’, que suman cuatro muertos a los del año anterior por septiembre y alcanzan la cifra global de todo el año.

La provincia de León protagoniza el incremento de esta estadística mortal de accidentes laborales, con siete incidencias con resultado de muerte, dos más que en 2017; también encabezó la lista de siniestros con heridos graves, 31, con un aumento en diez respecto al año anterior.

La sangría no ha parado en octubre y en los últimos días se han seguido produciendo accidentes mortales . La secretaria de de Salud Laboral y Política Social, Azucena Pérez, denunció que en lo que va de año, «ya se han producido los mismo accidentes de trabajo mortales que en todo el año 2017, con lo que de seguir así, 2018 podría cerrar con 44 fallecidos a consecuencia del trabajo». En este contexto, la responsable sindical exigió que se adopte un «plan de choque centrado en la mejora de las condiciones de trabajo y empleo y en la recuperación de las inversiones en prevención de riesgos laborales» en la autonomía.

Precariedad

Azucena Pérez constató que detrás de buena parte de los accidentes laborales se esconde la precariedad y la inestabilidad en el empleo, con trabajadores sin formación, inexpertos y con «Muy poca capacidad de reivindicación de sus derechos laborales». Asimismo, recalcó que el «abuso» en la subcontratación supone un «deslizamiento de los riesgos» hacia estos trabajadores.

En este contexto, Pérez exigió, entre otras medidas, que se potencie a la Inspección de Trabajo y se creen juzgados especializados en salud laboral.

El número total de accidentes laborales contabilizados durante los nueve primeros meses del año ascendió a 19.079, que suponen un crecimiento del 5,4 por ciento respecto al año anterior, con 975 siniestros con baja más. La inmensa mayoría fueron clasificados como leves, 18.894, que aumentaron un 5,3 por ciento.

Los accidentes crecieron más, en términos relativos, en el sector industrial, donde se produjeron 5.606, con un avance del 6,4 por ciento respecto a 2017; y en la construcción, con 2.139 y un crecimiento del 5,6 por ciento. Además, en los servicios aumentaron un 5,4 por ciento, hasta los 10.001. El sector primario fue el que mejor comportamiento presentó, con 1.333 accidente y una leve subida del 0,4 por ciento. Burgos y Valladolid, con cinco muertos en ambos casos, siguen la estela mortal de la provincia de León aunque en el primero se redujeron en uno, mientras que en el segundo se elevaron en dos. El número de fallecidos ascendió a cuatro en Salamanca, tres más que en 2017; así como en Soria, donde bajaron en tres. Asimismo, en Segovia se produjeron tres siniestros mortales, y el mismo número en Zamora.