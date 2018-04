Los socialistas reclaman los estudios del plan de vía verde de la avenida Asturias

dl | león

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de León reclama «los estudios de movilidad, económicos y técnicos que avalan la anunciada conversión de la avenida de Asturias en una vía verde», así como «los informes que confirmen la viabilidad de ensanchar más de diez metros esta vía de acceso y salida de la ciudad con gran densidad de tráfico». «Como suele ser habitual, el equipo de gobierno lanza globos sonda de proyectos que son, de inicio, irrealizable como bombas de humo para tapar actuaciones fuertemente contestadas por los leoneses», explicó el portavoz del PSOE, José Antonio Diez.

El líder socialista destacó «la incongruencia de avanzar ahora un gran proyecto de corredores verde que es irrealizable y que conllevan medidas como el ensanchamiento de más de 10 metros en una vía como la carretera de Asturias, que vertebra un eje importante de las salidas y entradas por el norte de la ciudad».

Diez mostró su «sorpresa» por este proyecto que, además, «conlleva la habilitación de un carril bici cuando el equipo de gobierno lleva tres años sin hacer ni un metro más y negándose a ubicar uno en Ordoño II, como demandan todas las asociaciones de usuarios de la bicicleta de León». «Está claro que este anuncio no es más que una cortina de humo para desviar el debate de la obra de Ordoño II y de la petición de rectificación en el modelo de movilidad que se hace mayoritariarmente», precisó el portavoz del PSOE, quien adelantó que hoy mismo exigirá «todos los estudios técnicos del gran proyecto de corredores que, como ocurre siempre, no ha sido presentado en los órganos de gestión municipal en ningún momento». Los socialista incidieron en que «hubiera sido más favorable un premio que reflejara una realidad y no una entelequia».