Solicitan repetir el juicio por el crimen del Húmedo por errores del veredicto

dl | redacción

La representación letrada de José Ignacio Tellechea, el joven condenado a 17 años de prisión como autor de la muerte de un joven en el Barrio Húmedo a causa de una puñalada, solicita al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la repetición del juicio que se celebró en la Audiencia Provincial, por considerar que el veredicto del jurado popular contiene un error grave, al haber dejado una pregunta sin contestar.

El crimen, que se cometió la madrugada del 28 de octubre de 2012, deparó la condena de Tellechea como autor material de la muerte, debida según el Tribunal del Jurado a una discusión previa de la víctima con un primo del condenado. También fue sentenciado otro amigo del principal procesado, como encubridor. Se le impuso un año y medio de prisión.

La pregunta a la que no se respondió no está considerada fundamental en el listado de las que componían el objeto del veredicto «pero el artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece que el magistrado-presidente devolverá el acta al jurado si, a la vista de la copia de la misma, apreciase que no se ha pronunciado sobre la totalidad de los hechos». Como ese defecto no es subsanable, no queda más remedio que repetir el juicio», explicó a este periódico Andrés Abadíe, letrado defensor de Tellechea. No es la única irregularidad que aprecia el abogado: «La ley es muy explícita a la hora de tipificar cómo se debe de realizar la declaración de los testigos protegidos y el instructor debe de establecer a través de un auto las medidas que se deben adoptar. Eso no se hizo y nosotros no pudimos recurrir ese auto, por lo que también procede retrotraer las actuaciones a esa fase de la investigación».

En los 108 folios de que consta el recurso, que se elevó ya al TSJCyL a través de su sede de Burgos, también se recalca que no se han adoptado medidas que la Audiencia Provincial debió autorizar en su momento para fijar la fórmula en la que los testigos protegidos debían prestar su testimonio. «Nosotros teníamos la posibilidad de oponernos a que testificaran por videoconferencia para exigir que vinieran a declarar protegidos por biombos y no se hizo ni se nos dio la oportunidad», insistió Abadíe.

COMO EN EL SUPREMO

Basándose en una sentencia de 2005 del Tribunal Supremo, que ordenó repetir un juicio en un caso similar, El Bicho propone que se vuelva a celebrar la vista oral y sostiene que no hay pruebas para condenarlo. «El jurado popular cree válidas las versiones de la Fiscalía con la hora de las cámaras que recogieron las imágenes y otra serie de pruebas y contra eso no tenemos nada que decir. Pero sí que queremos ver qué postura adopta el Ministerio Público respecto a estos incumplimientos de la Ley del Tribunal del Jurado».

El apartado de fundamentos de derecho recogidos por la citada sentencia consideraba que fueron elementos incriminatorios fundamentales los testimonios declarados en sala de los dos acusados: «Ha habido múltiples y variadas contradicciones, no solo con lo depuesto por ellos mismos en fase de instrucción sino también respecto del testimonio de otros testigos», explicaba la sentencia, con una extensión de 48 folios.