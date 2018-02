Sólo Francisco Fernández enfrenta la declaración sobre los créditos de Llamas

María j. muñiz | león

Los ocho miembros del Consejo de Administración de Caja España (del total de 13 que están citados) que estaban llamados a declarar ayer en el Juzgado de Instrucción Número 5 de León, por haber aprobado por unanimidad a principios de 2009 la refinanciación de los créditos del grupo constructor de Santos Llamas, entonces presidente de la entidad, acudieron a la cita. Pero sólo uno de ellos prestó declaración. Francisco Fernández, ex alcalde socialista de León, trabajador de la caja además en su actividad laboral más allá de la política, fue el único que respondió a las preguntas del juez, el Ministerio Fiscal y su defensa; aunque no a las de las acusaciones.

Algo menos de una hora de declaración tras la que Fernández señaló que esperará a que concluyan los trámites judiciales para explicar públicamente cómo actuó en el Consejo de Administración de la entidad hoy absorbida por Unicaja. Sí destacó que ha prestado declaración porque «creía que debía hacerlo, y porque a pesar de la dificultad del momento la certeza de tener la razón ayuda mucho».

MIguel Ángel Fernández y Javier García-Prieto llegaron juntos; otros consejeros del PP, con su abogado Sánchez Lombas. MARCIANO.

El exalcalde no ocultó que lleva, «como mis compañeros, nueve años aguantando el chaparrón de las acusaciones sobre lo ocurrido en la caja». Aseguró que su actividad como alcalde nunca le pasó tanta factura; pero destacó que sigue «viviendo en una ciudad pequeña como León, con la cabeza muy alta. El hecho de tener la razón te da mucha fuerza».

Los otros siete exconsejeros citados ayer se negaron a prestar declaración. La mayoría de ellos amparados tanto en la espera de la resolución de sobreseimiento de la causa como en la decisión sobre el camino legal que seguirá la investigación sobre Fernando Martínez Maíllo, que por su condición de aforado no tiene que declarar ante el juzgado de instrucción. Las defensas de los exconsejeros insisten en que el proceso no es escindible, por lo que si finalmente Maíllo tiene que declarar ante el Supremo (o éste tribunal declara el archivo del proceso) el resto de los ex consejeros no tienen por qué pasar por situaciones procesales diferentes.

Hoy están citados a declarar Marcos García, Zenón Jiménez Ridruejo, Begoña Núñez, Olga Palacio (todos ellos representantes del PSOE) y José Antonio Turrado (de Asaja). Las defensas de los socialistas han señalado que no rechazarán la declaración ante el juzgado leonés, aunque mantienen el mismo argumento sobre la agrupación de la causa con el exconsejero aforado y sobre la petición de sobreseimiento de proceso.

No hubo deslealtad

El abogado Jesús Sánchez Lombas, que representa a Artemio Domínguez, Juan Elicio Fierro, Alfredo Fernández y Alejandro Menéndez (del PP), señaló ayer al término de la toma de declaraciones que no existe en la denuncia presentada por las acusaciones y el Ministerio Fiscal «nada que determine una conducta relevante de administración desleal. Se ha explicado en la declaración de hoy (por ayer) con exactitud y precisión, ¿desealtad a quién, con qué y a quién se ha engañado?», se preguntó.

Añadió que los consejeros se limitaban a mantener «una situación que era inevitable. Ellos no eran los que daban los créditos a Santos Llamas, ni a los otros 300 que los recibían; se limitaban a crear en León un espacio temporal para que la caja no estallara. Podía haber estallado la caja, junto al resto de las empresas de la provincia. Aquello se evitó gracias a la lealtad de los consejeros con la entidad», señaló el abogado.

Sánchez Lombas añadió que confía en que el juez, después de escuchar a los ex consejeros, decida el archivo de la causa; y que también lo solicite así la Fiscalía. En caso contrario, «lo lógico sería que el procedimiento se trasladara al Tribunal Supremo».