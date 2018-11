Sólo el PP apoya en la Diputación que la lista más votada gobierne los municipios

A. G. Puente | león

¿Debe gobernar en los ayuntamientos la lista más votada? A siete meses de las elecciones municipales, el eterno debate previo a las urnas protagonizó ayer parte del relato en el Pleno de la Diputación. Los populares lanzaron una moción, una de las múltiples que llegan ordenadas desde Madrid, para recabar apoyos entre la corporación provincial para promover la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General con el fin de que la lista más votada gobierne en los ayuntamientos. Y el resultado: la oposición en bloque, salvo la abstención del ex diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, se opuso en rotundo, pese a ello la mayoría del equipo de gobierno permitió que la iniciativa saliera adelante. Desde el Palacio de los Guzmanes, la moción llegará al Congreso de los Diputados para reclamar un debate sobre este asunto, «con el fin de propiciar la gobernabilidad en las instituciones locales y la estabilidad de sus gobiernos». También será traslada al Senado y la Femp.

El portavoz del PP, Francisco Castañón, una vez escuchados los argumentos en contra de la oposición, se preguntó: «No sé por qué tienen tanto miedo a que lo que los votantes determinen se plasme en la representación; no son pactos de perdedores, que ya conocemos casos de grupos minoritarios de partidos que lo han aprovechado para imponer su voluntad».

Los socialistas insistieron en que «deben ser las urnas las que expresen quien debe o no gobernar, bueno estas mociones vienen de Madrid...», señaló el portavoz, José Pellitero. Recordó al presidente de la Diputación, también máximo responsable del PP en la provincia, Juan Martínez Majo, que apoyó la moción de censura en Chozas de Abajo y «dio la alcaldía a un partido con un solo concejal», y trajo a colación el día en que el ahora líder de los populares en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, tentó a Javier Chamorro (UPL) en el Ayuntamiento de León para que rompiera el pacto con el PSOE y diera el poder al PP.

Mientras, el diputado leonesista, Matías Llorente, abrió el debate de la elección de los miembros de la corporación en la institución provincial y se preguntó por qué pivota aún sobre los partidos judiciales. «¿Por qué no se eligen directamente a los 25 diputados?». Cree que los nuevos tiempos exigen un cambio. Coalición por el Bierzo hizo referencia a la situación del Ayuntamiento de Ponferrada. «En realidad el gobierno lo marca la oposición y no quiere gobernar», dijo Pedro Muñoz, concejal allí. Desde En Común, Miguel Flecha, criticó la propuesta del PP «por estar camuflada de falsa democracia» y el diputado no adscrito Joaquín Llamas también se opuso.