Sólo uno de cada cuatro niños leoneses menores de dos años está escolarizado

A. Calvo | León

Las condiciones de la provincia en cuanto a la dispersión de la población, con la ausencia de guarderías en algunos núcleos urbanos de menor tamaño, y el hecho de que el primer ciclo de Educación Infantil no sea gratuito, llevan, en gran parte, a que muchos padres no escolaricen a sus hijos en guarderías o escuelas infantiles en la provincia de León. Así, sólo el 23% de los niños de 2 años acude a algún tipo de centro educativo, cuando el porcentaje a nivel nacional supera el 55% y el autonómico el 33%. La escolarización no es obligatoria hasta los cursos de Primaria, donde los pequeños se inician con 6 años. En los dos ciclos de Infantil, de 0 a 3 y de 3 a 6, los padres pueden escoger si desean escolarizar a sus hijos, aunque ya en el segundo ciclo, que se oferta de forma gratuita en los colegios, el porcentaje roza el cien por cien, llegando a la plena escolarización en primero de Primaria. La matrícula en los primeros años, de 0 a 2 está muy por debajo de la media nacional y autonómica y se queda en el 15,7%, siendo el doble también a nivel nacional.

Dentro del marco europeo de la Estrategia 2020 — que remarca que «el crecimiento de los países debe ser inteligente, sostenible e integrador»— la educación y la formación desempeñan un papel esencial, por lo que los países miembros deben seguir realizando mejoras para aumentar el rendimiento y la eficiencia de sus sistemas educativos, a fin de convertir la educación en un motor para el crecimiento y el empleo, según se recoge en el informe elaborado en el 2013 por el Ministerio de Educación Objetivos educativos europeos y españoles. Estrategia formación 2020.

Natalidad

En el informe se hace hincapié en la escolarización de los alumnos a partir de los 4 años, donde la tasa de escolarización en la provincia ya es casi plena, rozando el 94% a los 4 años y superando el 97% a los 5, curso previo a la escolarización obligatoria. En el resumen emitido por el ministerio para el curso pasado, se indidcaba que la evolución del alumnado matriculado de menor edad está condicionada por el efecto de la natalidad, en tendencia descendente desde el año 2009 y que tiene su reflejo en la disminución de 33.628 alumnos en el Segundo ciclo de Educación Infantil, donde la escolarización es plena, compensado por el crecimiento de alumnos en Primaria y en la ESO, resultado ambos de los aumentos de natalidad entre 1999 y 2008. En la provincia, tan sólo queda un centro exclusivamente público que imparta el segundo ciclo de Infantil ya que en el resto de los centros los alumnos pueden matricularse a partir de los 3 años, comenzando el segundo ciclo de Infantil y concluir su formación de Primaria, ya que los más de 150 colegios de la provincia leonesa cuentan con ambos niveles educativos.