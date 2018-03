Un sondeo entre sanitarios concluye que la situación del sistema es «grave»

El 64% de los profesionales sanitarios encuestados en Castilla y León, en una macroencuesta de CSIF realizada en toda España, afirman que la continuidad y comunicación entre las atenciones Primaria y Especializada es deficiente, el 69% considera a su vez que el tiempo empleado para cada paciente «es insuficiente» y el 85% opina que no tienen tiempo para la formación.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León alerta de la «grave y deficiente» situación que sufre la sanidad más básica y cercana al ciudadano, como es la atención de los centros de salud y de los médicos de familia, según se desprende de la macroencuesta realizada por este sindicato a 11.334 profesionales sanitarios de Atención Primaria de España, de los que 1.815 son de Castilla y León.

Entre otras revelaciones, la encuesta sostiene que el 54% dice afirmar que no está potenciada la cirugía menor. El 57% de los encuestados mantiene que no se realizan pruebas diagnósticas específicas, el 49% considera que el centro no tiene la infraestructura adecuada para conseguir una mejor calidad y el 63% cree que la dirección y gestión del centro no va enfocada a la mejora de la calidad asistencial. Las opciones de las respuestas eran sí o no.

Los datos locales tienen ciertas diferencias respecto a la media nacional, ya que el 64% de los encuestados en todo el país creen que no existe la continuidad adecuada entre la Atención Primaria y la Especializada; el 78% considera que el tiempo empleado para cada paciente es insuficiente; el 75% del personal sanitario dice no tener tiempo para formación; el 68% que no están potenciada la cirugía menor; el 64% que no se realizan pruebas diagnósticas específicas; el 58% considera que el centro no tiene la infraestructura adecuada para conseguir una mejor calidad, y el 60% valora que la dirección y gestión del centro no va enfocada a la mejora de la calidad asistencial.

Casi la misma opinión

En esa misma comparativa de los datos nacionales con los locales, los profesionales sanitarios de Primaria de la Comunidad tienen la misma opinión negativa sobre la deficiente continuidad entre la sanidad Primaria y la Especializada; hay más que piensan que el tiempo que se dedica a cada paciente es suficiente (9 puntos más); o son más los que afirman que no tienen tiempo para la formación (10 puntos más). También, son más los encuestados de Castilla y León que creen que sus centros de salud tienen la infraestructura adecuada, un 51%, frente al 42% del conjunto de España, es decir, 9 puntos por encima.

Son datos que reflejan «con claridad, las negativas consecuencias, para el sistema de salud público de Castilla y León y el español, de los recortes de los últimos años, dando lugar a un efecto perjudicial en la calidad asistencial con mayores cargas de trabajo para los profesionales, congelación y disminución de las retribuciones, o reducción de personal», lamenta el presidente del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León, Juan Carlos Gutiérrez-Rodilla.

Si bien la comunicación y los sistemas de transmisión de información entre los niveles de la sanidad Primaria y la Especializada son imprescindibles para dar una continuidad a la asistencia, la mayoría de los profesionales sanitarios han dejado claro, con sus respuestas en la encuesta, «que esa comunicación asistencial es deficiente, que no está funcionando correctamente, debido a los diferentes programas informáticos que se usan en cada nivel asistencial, entre los centros de una misma comunidad y entre comunidades autónomas». «Es algo incomprensible que, hoy en día, no exista un mismo programa informático a nivel nacional, que facilite la información entre los centros de salud y hospitalarios», lamenta CSIF.

No hay tiempo por paciente

Asimismo, «está claro que una asistencia correcta debe tener un tiempo adecuado y suficiente para cada paciente», según CSIF, y que no se da atendiendo los resultados de la encuesta. La falta de tiempo se ha agravado con los recortes de personal en estos últimos años, dando lugar a una masificación de las consultas, con las consiguientes consecuencias de no poderse dar una atención adecuada y de calidad, añade el sindicato independiente. La escasez de tiempo de los profesionales sanitarios para formarse es otra de las deficiencias, que preocupa a los profesionales, que exigen un reciclaje profesional permanente.

La encuesta, realizada a lo largo del último trimestre de 2017, ha sido respondida por parte del personal de los centros de Atención Primaria, de todas las categorías, como médicos, enfermería, TCAE, celadores, conductores, administración…, con el fin de que la valoración sobre la situación de la Atención Primaria fuera «completa, equilibrada y objetiva».