El sospechoso asegura que nunca se ha negado a hacer las pruebas

M.M.A, el principal sospechoso del crimen, manifestó ayer que se considera inocente «al 200%» de las acusaciones que pesan sobre él y su abogado dejó entrever que, pese a que el resultado de la prueba de ayer dará resultado positivo, la jueza acabará archivando el caso.

«Nos ha extrañado mucho que nos pidan estas pruebas. Nunca nos hemos negado a hacerlas. Hemos venido siempre voluntariamente aunque consideramos que son pruebas que no están bien porque ya hace tiempo apareció en este caso un pelo de caballo que no se encontraba en las fechas de los hechos, sino varios años después cuando fueron a hacer el cotejo», dijo el investigado.

«Según el sumario, ese caballo estaba en la cuadra y pudimos demostrar que no llegó hasta tres meses después. Siempre hemos visto que esto no está bien encaminado. Yo soy inocente, por supuesto. Me está trayendo mucho perjuicio personal y profesional y ya estoy muy cansado. Vamos a ir a por todas para que se aclare de una vez».

Rechazó dar su versión sobre los hechos el día de la desaparición de la víctima: «Este no es el lugar de comentarlo. Yo lo que quiero es demostrar que soy inocente al 200%»,dijo tras someterse al corte de varios cabellos.

Marcos García Montes, su letrado, lamentó «la interpretación en negro» del artículo 24 de la Constitución Española «por parte de la sala y del magistrado que firma el auto» en el que se ordenó la realización de la prueba. «Parece que este hombre es culpable salvo que demuestre lo contrario, en contra de la Policía Científica y de los forenses, que dicen que esto no va a ningún sitio».

El resultado según García Montes «ya es previsible porque sin Toxicología va a ser como lo de la abuela: ‘Mira esos 399 soldados tan malos que desfilan en contra de mi nieto’. Cuando tengamos todo terminado y con el auto de sobreseimiento libre, ejercitaremos las acciones que correspondan contra todos, incluidos los que han ordenado esto. Una persona no puede estar sometida diez años a este tratamiento y es lamentable lo que está pasando. Por pura educación y cortesía, deberían haber venido el abogado de la otra parte y el doctor Frontela, que están todo el día hablando. No se puede poner a trabajar a peritos forenses públicos a petición de parte».