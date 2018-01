El sospechoso del crimen de Navatejera se hace las pruebas de ADN 13 años después de la muerte de Rocío

El principal sospechoso del crimen de Navatejera, la muerte de Rocío Fernández Ameijeiras que apareció muerta en un descampado hace 13 años, ha asegurado que es completamente inocente de las acusaciones por las que se le investiga y rechazó que se haya negado nunca a hacerse las pruebas de ADN: "Estoy a disposición de la justicia desde el primer día".

El investigado se ha sometido a las pruebas, acompañado de su abogado, Marcos García Montes, que lamenta que la acusación particular no se haya personado en la prueba: "Podían haber venido, igual que nosotros".

Montes ha criticado que la Audiencia haya ordenado "por imperativo" la realización de la prueba y anuncia que seguirá los pasos pertinentes para aclarar que su cliente es ajeno a los hechos.

El caso sigue sin aclararse trece años después El principal sospechoso de la muerte de Rocío Fernández Ameijeiras, la joven cuyo cadáver apareció en un vertedero de Navatejera en junio de 2005, se sometió al fin al cotejo de varias muestras capilares a cargo de los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de León, acto que criticó el nuevo representante legal del investigado por entender que la Audiencia Provincial se ha extralimitado a la hora de ordenar a la instructora del caso que se lleve a cabo la actuación.

Marcos García Montes, el nuevo letrado del investigado, considera que se han producido actuaciones que no se ajustan a derecho y espera que se haga luz para poder demostrar que su cliente no es el autor de los hechos que se le imputan.

El letrado de la familia de la víctima había exigido la detención inmediata «por riesgo de fuga» del sospechoso, tras negarse el investigado por tercera vez a someterse a la prueba de ADN que la Audiencia Provincial había ordenado realizar al Juzgado de Instrucción número 3 de los de León, en un durísimo auto en el que criticaba el retraso en la realización de la prueba.

El bufete de García Montes alegó entonces que la orden de la juez no se podía ejecutar, ya que la instructora solicitaba la toma de muestras capilares para cotejarlas con los pelos hallados en la ropa del cadáver y el investigado «está casi calvo, así que es imposible».

El joven, al que la instructora mantiene la condición de investigado, se había negado ya por dos veces con anterioridad a comparar su ADN con el de los restos capilares que se hallaron junto a la víctima. «Si tan seguro está de que él no tiene nada que ver con la muerte de mi hija ¿por qué no se hace las pruebas y así nos quedamos tranquilos todos? Cuando no tienes nada que esconder, no andas dando tantas vueltas», protestó tras las negativas anteriores el padre de Rocío.