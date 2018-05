El soterramiento del AVE salta la barrera del Crucero y avanza al norte de León

álvaro caballero | león

Al norte del antiguo paso a nivel del Crucero, la integración ferroviaria del AVE empieza a preparar sus bases para ejecutar el soterramiento. Las máquinas de la empresa adjudicataria ya trabaja al otro lado de la barrera que forma la avenida Doctor Fleming con la intención de ajustarse al calendario del proyecto. A un ritmo más que notable, la labores sobre el terreno buscan que no se devalúe la palabra empeñada por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien comprometió en última visita que la intervención estaría finalizada antes de que termine el presente ejercicio 2018. Si no fuera así, como no descartan tampoco desde la obra, el horizonte no sobrepasaría el primer trimestre de 2019.

Los empeños actuales se centran en ejecutar las pantallas del soterramiento en la zona norte, entre el antiguo paso a nivel del Crucero y la linde con San Andrés del Rabanedo. Como paso previo se han realizado las labores para la instalación del depósito necesario para las máquinas que tienen la encomienda de abrir el terreno y construir los muros sobre los que luego se cimenta la losa bajo la cual circularán los trenes. La preparación previa incluye además la puesta en servicio de una «vía de mango» provisional, como denominan los ferroviarios a las vías muertas dispuestas para hacer maniobras y que en este caso dará acceso al taller de material motor. La infraestructura se haya ya electrificada y después se desmontará para poder ejecutar el muro que linda con la avenida de Quevedo.

Resueltos estos trabajos, los operarios de la empresa adjudicataria se afanan en la preparación de las estructuras que arman los muros. El primero será el más cercano a la zona de Las Velasquita. A pesar de que en este área se localizaron los mayores problemas cuando en los años 80 se amagó con construir un paso inferior para la avenida Doctor Fleming que eludiera la barrera ferroviaria, los responsables de la obra confían en que el sistema constructivo, que tiene la posibilidad de perforar hasta una profundidad de 14 metros, eluda los inconvenientes del nivel freático y la consiguiente inundación del soterramiento.

La mecánica del apantallamiento sigue las mismas guías que ya están ejecutadas en la zona sur y que se ultiman en la parte central, junto a la vieja terminal de la calle Astorga. Los muros laterales profundizan para asentar los pilares sobre los que se ejecuta la losa. Más adelante, las máquinas se encargarán de horadar la tierra por debajo para que quede definida la trinchera por la que discurrirán los trenes durante 1,2 kilómetros, de los cuales 585 metros serán soterrados por completo: desde antes de llegar a la estación hasta superar el antiguo paso a nivel del Crucero, en el entorno de la calle La Luz.

El ritmo de avance se ajusta a la programación hecha por la empresa adjudicataria. La constructora se hizo con el contrato después de presentar la oferta más económica, cifrada en 24,85 millones de euros, un 50,47% por debajo de los 50,8 millones de euros del tipo de licitación. En esta baja una de las variables que más contaron, como reconocieron desde la sociedad, fue la celeridad para ejecutar los trabajos sobre el terreno y reducir los costes ordinarios que ocasiona tener en funcionamiento la obra.