El sueño de ser policía

A dos grados bajo cero recién amanecida la mañana de un sábado, a la vida hay que echarle dosis de ilusión para sonreir. Por eso la acera está llena de caras resplandecientes. Los mil y pico opositores que han llegado al segundo corte en León ya han pasado las pruebas físicas, que no eran poco. “Yo las hice en Ávila. Era una prueba de resistencia, otra de velocidad, un circuito combinado y ejercicios de dominadas, que eso mata a cualquiera”, explica uno de los participantes. Viene de Zamora. Luce un tupé fornido y detrás de sus gafas hay un halo de escepticismo.

“Yo no, yo soy de León”. Los dos forman parte de la pléyades de opositores a miembro del Cuerpo Nacional de Policía, que delante de la Facultad de Industriales aguarda el turno de que se abran las puertas. “Es que entregan los exámenes a la vez en toda España y hasta que no se haya sincronizado en todos los centros, no podemos comenzar”.

Buscan una de las dos mil y pico plazas que salen a concurso público de oposición este año en el país. “La Unión Europea les ha recomendado que hagan cinco oposiciones de 3.000 plazas cada una para compensar el déficit que hay”, explican muy puestos en la materia. “Las plantillas han envejecido en los últimos años y hay que rejuvenecerlas”, aseguran casi a la vez.

Puesto así el planteamiento, pudiera parecer que Vegazana se va a llenar de veinteañeros esta mañana para asegurarse un puesto de trabajo fijo en la defensa de la seguridad de los españoles. Y no. Hay también gente talludita en los dos géneros. “Yo ya llevo dos años intentándolo y no ha habido manera. A ver si esta vez hay suerte”.

El temario al que se van a enfrentar en cuanto se abran las puertas es nutrido. “Nos ponen 100 preguntas de tipo test sobre 40 cuestiones diferentes. Son asuntos muy concretos, así que tienes que estar bien seguro para no fallar”. No da la impresión de que haya demasiados nervios y si los hubiera, han perecido congelados bajo el frío leonés. “Yo he preparado las oposiciones en el CEP”, explica el leonés. Para cuando los alumnos han entrado a iniciar la prueba teórica, ya hay quien ha hecho negocio. Una empresa de Getafe (Madrid) siembra los parabrisas de los coches de pasquines, ofreciendo un curso online para preparar las oposiciones al módico precio de 89,90 euros al mes.

La aparición de una agente del Cuerpo Nacional de Policía en el hall de Industriales es recibida con expectación. Aunque los motivos son bien diversos. “¿Sabe por dónde puede estar la cafetería?”, preguntan unos padres. “¿A qué hora termina más o menos el examen?”, sugiere un novio, que acaba de despedir a su chica con una escena propia de película de sábado por la tarde. “¡¡¡¡Oigaaaaaaaaaa!!!! ¡¡¡¡¡Oigaaaaaa!!!!” grita desaforado un muchacho que ha perdido el control. “¡¡¡A mí me ponía el aula 10 y en este edificio sólo hay 9!!!, ¡¡¡Voy a cargarme la oposición por llegar tarde, no me lo puedo creer!!!!” explica desesperado. “¡Yo creo que esas clases son aquelles de allí!” responde un matrimonio entrado en edad, que por el acento no da la sensación de ser precisamente de Huelva.

Para conocer el resultado, el procedimiento es el de siempre. Un enlace a la página web del Cuerpo Nacional de Policia facilita los resultados con sólo aportar el DNI. Será a partir de la semana que viene. Luego es turno para el reconocimiento médico, el análisis psicotécnico, las pruebas psiquiátricas y psicológicas... “Ya, pero cuando llegas ahí, ya solamente depende de ti, de que no la pifies tú. Si ha habido muchos aprobados en las dos primeras, ponen la nota de corte un poco más exigente y si no, pues es más sencillo. Pero donde realmente te la juegas es en el examen de hoy”, sostiene un experimentado opositor de parka de camuflaje. “Y además se reservan casi 300 plazas para militares, así que esos hay que descontarlos”.

Entre 18 y 65 años, la edad de ingreso e el CNP no está vetada. Solamente hay que cumplir requisitos mínimos. Medir más de 165 centímetros los hombres y de 160 las mujeres, tener carné de conducir, firmar el compromiso de portar y usar armas cuando fuere necesario y no haber sido condenado por delito doloso. No se puede acceder a la prueba de ingreso si no se está en posesión del título de Bachillerato como mínimo y se exige igualmente abonar una tasa de 14,97 euros. El resto es cuestión de capacitación y un poco también de suerte.