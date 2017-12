«Supongo que del Grial habría una vajilla entera»

maNUEL C. CACHAFEIRO | LEÓN

Carles Mulet (Castellón, 1975) es senador de Compromís, la marca valenciana de Podemos. Designado por las Cortes Valencianas, es también la voz del leonesismo en la Cámara Alta.

—Por cierto, ¿como se dice León en valenciano?

—Lleó, con elle.

—¿Por qué lleva iniciativas de León al Senado?

—Es un cúmulo de casualidades. Surgió en un debate. Como era una moción, se podía hablar en distintas lenguas. Vino el presidente de la Diputación de León y lo criticó, en concreto me criticó por hablar en valenciano. Que no se entendía Hay un sistema de traducción pero no para los invitados, como era él. Me llegó la noticia, hice una rueda de prensa... Tuvo repercusión y desde León empecé a contactar con movimientos de defensa a la lengua leonesa. Intervine incluso, simbólicamente, en leonés.

—¿Cómo ve León?

—Para nosotros era una provincia más de Castilla y León, con los tópicos de la Catedral... Pero no conocíamos su realidad social. Poco a poco hemos ido empatizando con los problemas, con su historia. Hay muchas cosas en común, como que somos zonas periféricas, con una cultura propia. Zonas invisibilizadas, que no hemos tenido una voz propia en las instituciones. Incluso fui a León.

—¿Que problema destacaría?

—Sobre todo esa invisibilidad. Hay zonas que marcan la agenda política como Cataluña, Madrid, País Vasco... Si la polémica de la plaza del Grano pasa en Madrid o Barcelona abre telediarios. También la situación económica, la falta de oportunidades...

—En enero viene Rajoy por su error con la Cuna del Parlamentarismo. ¿Sabe que León tuvo las primeras Cortes?

—Estuvimos en San Isidoro. Nos empapamos de León, el Fuero... Hemos preguntado qué celebración ha hecho el Gobierno de estos años históricos. La respuesta es que no hizo nada. El presidente del Gobierno tiene un ejército de asesores. No es sólo ignorancia; es también un desprecio a la propia historia de España como una realidad plural. Aleccionar escuelas no sólo se da en Cataluña.

—¿Cuántas preguntas ha hecho sobre León?

—No las tengo contabilizadas pero son muchas. La plaza del Grano, la retirada de calles franquistas, el AVE, el Fuero... Entre las que nos trasladan colectivos leoneses y UPL son decenas. Preguntas, mociones, enmiendas... Tenemos más de 15.000 iniciativas en Compromís.

—¿Es, quizá, una prueba para reivindicar el Senado como una cámara territorial?

—Es que es la función que tiene que tener. Con 17 consejeros de Educación, el Senado debería ser la Cámara donde se pusieran en común sus problemáticas y soluciones. Lo que pasa es que ha servido como cementerio de elefantes y viejas glorias de la política.

—¿Qué es Compromís?

—Es una coalición, con un partido claramente nacionalista y otros que somos una izquierda verde. Cada uno tenemos nuestra visión. Lo que hemos visto en el Senado es que los partidos nacionalistas al uso, ERC, el PNV... se preocupan exclusivamente de lo suyo y los senadores del PP y el PSOE se convierten en invisibles. Quizá hemos tenido nosotros más intervenciones.

—¿Vería con buenos ojos una alianza electoral con partidos como UPL?

—Compromís nació para sumar, no sólo con UPL sino también con cualquier partido que luche por su territorio y tenga unos planteamientos mínimamente progresistas.

—UPL plantea siempre un referéndum para salir del actual marco autonómico. ¿Llevaría la moción al Senado?

—Si nos lo explicaran, sí, pero nosotros tampoco somos quiénes para decir lo que tienen que hacer los leoneses y castellanos. Bastante problemas tenemos los valencianos, pero pensamos que hay un derecho a decidir. No somos partidarios de la independencia de Cataluña pero sí de que la gente pueda votar con garantías y expresar su voluntad.

—Sobre el Santo Grial, ¿estará más con el de Valencia?

—(risas). Hombre, soy valenciano y amante de la historia y el arte. Desconozco la historia del Grial de León. He visto alguna publicación. En el caso de Valencia, desde la historia de San Juan de la Peña hasta ahora tiene un valor histórico y sentimental indiscutible, como tiene la copa de doña Urraca para los leoneses. Sea o no sea, más allá de las interpretaciones que se hagan sobre cómo recuperar una reliquia siglos después, también tiene un valor incalculable. La fe personal ya es de cada uno. Es un terreno delicado. Cuál es más antiguo depende también del tema de las creencias. Imagino que habría una vajilla entera. Como hay trozos del vía crucis en varios sitios. Hay que entenderlo como eso, como una reliquia. Sea falso o verdadero, tampoco somos los políticos quiénes para meternos en esos berenjenales.