El Supremo establece que el crimen fue obra de tres pero no valora causalidad

miguel ángel zamora | león

La Sala Segunda del Tribunal Supremo considera que el crimen de la presidenta de la Diputación y del Partido Popular Isabel Carrasco fue un plan a tres en el que no es necesario entrar a valorar causalidades, por lo que considera que Montserrat González, asesina confesa es autora de un delito de asesinato, califica a Triana Martínez de cooperadora necesaria y entiende que Raquel Gago fue cómplice del plan. En el caso de las tres, se aplica la existencia de un delito de tenencia ilícta de armas, con lo que fija las penas de 22, 20 y 14 años de prisión que ya había avanzado en el fallo difundido hace escasos días.

El ponente, Andrés Martínez Arrieta, advierte de que la función del Supremo «es comprobar el correcto ejercicio de la jurisdicción revisora sobre el alcance del derecho, no una nueva reproducción de lo alegado en la apelación».

De acuerdo al texto de la sentencia conocida ayer por la mañana, Raquel Gago, que entró en la prisión de Villahierro el pasado miércoles en medio de una gran expectación mediática, fue considerada culpable por el jurado popular «y no concurre ningún presupuesto de exclusión». En lo tocante a Montserrat González, rechaza los informes psiquiátricos de sus peritos, por no considerarlos válidos y respecto a Triana Martínez, califica de sorprendente uno de los argumentos de su recurso, el acta notarial en el que se explica que los tiempos barajados por su defensa para describir el trayecto alternativo de huida no dejan de ser una prueba de parte. Sostiene que el día en el que se realizó esa prueba notarial, puede que se emplearan esos tiempos en recorrer el trayecto, pero que eso no quiere decir ni que ese fuera el trayecto ni que esos fueran los tiempos.

Montserrat González

Un informe psiquiátrico de parte no desvirtúa a otro

A criterio de la defensa de la autora confesa del crimen, no se tuvo en cuenta debidamente por el TSJCyL el informe pericial en el que se alegaba la existencia de un trastorno mental de la principal acusada.

Desde el punto de vista del Supremo, la apreciación es correcta. «El requisito de la autosuficiencia probatoria supone que la documentación designada acredite un hecho por sí mismo, sin necesidad de otro medio de prueba que precisa de su concurrencia para acreditar lo que en el mismo expresa. Es por ello que la prueba personal no integra el concepto de documento acreditativo de un hecho, al precisar su valoración la inmediación para dar por probado lo que el testigo dice y se documenta en un acta», expone para rechazarlo.

Triana Martínez GONZÁLEZ

La estrategia del recurso al Supremo es «sorprendente»

Según el ponente, la defensa de Triana denuncia un error de hecho en la apreciación de la prueba con un contenido impugnatorio «que no deja de ser sorprendente». Designa un acta notarial «en la que un fedatario público afirma que ha tardado en realizar el itinerario 3 minutos y 9 segundos, desde el lugar en que el se realizó el disparo hasta el punto en el que el relato fáctico del Tribunal de Jurado afirma que la autora material entregó el arma, 333 metros.

«Del acta lo único que resulta acreditado es que el fedatario público ese día y a la hora en que la redactó tardó el tiempo que dice en recorrer el espacio que realizó. Nada más. No que efectivamente el día de los hechos se tardara ese tiempo por la autora del fallecimiento. A partir de esa consideración, las demás afirmaciones de la recurrente, como el contenido de las conversaciones telefónicas, si tiró el bolso o se lo dio en la mano, y las razones de su presencia, desde luego, no resultan del acta notarial, que carece de fuerza acreditativa de un hecho acaecido un año antes en su realización, por personas distintas y en circunstancias también distintas».

Es bastante crítico el Supremo con la ilógica de la tesis que defiende Triana para explicar su comportamiento: «Se encontraba en la calle, comprando un regalo a su madre, habló con ella y sintió que iba a atentar contra la vida de la víctima y quiso hacerle desistir de lo que pretendía, la ve y no contacta con ella sino que se limita a recoger una arma tirada en un garaje, para lo que lleva un bolso grande y vacío. Esa versión es rechazada por ilógica. Posteriormente, se encuentra, por casualidad, con la tercera imputada sin exponer el motivo, que deja en su coche el bolso con la pistola y elementos del disfraz».

Rechaza también que se utilice el argumento del engaño de los policías de Burgos en el recurso al Supremo. «Debieron formalizarse por quebrantamiento de forma respecto a la denegación de prueba», remarca la Sala del Supremo.

Raquel gago Rodríguez

Su conducta es de menor entidad pero también delictiva

El Alto Tribunal analiza en primer lugar su parte en el caso porque considera que es el más complicado.

De acuerdo a los pronunciamientos del Supremo, el hecho de que la conducta de Gago no encaje en ninguno de los supuestos de los artículos 28 y 29 del Código Penal, los que fijan el marco de la autoría o la condición de cómplice, no quiere decir que pueda quedar impune.

«Este planteamiento no es completo en la comprensión y valoración del relato fáctico resultante del objeto del veredicto aprobado por el Tribunal del Jurado, en los términos que veremos». Además establece «una subsunción del hecho en el encubrimiento sobre el que el jurado no fue indagado en la proposición de culpabilidad. Esta subsunción fue corregida por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que destaca la congruencia del objeto del veredicto, las proposiciones fácticas y la de culpabilidad, con la condena como partícipe, a título de cómplice, en el delito».

«El jurado no sólo se pronuncia sobre la realidad histórica que se le presenta como objeto de su juicio, también debe decidir sobre si la persona a la que se le imputan ciertos hechos con relevancia penal es, además, culpable por su participación en el hecho respecto del que el magistrado presidente ha admitido la acusación», explica la sentencia para aclarar que si bien para los veredictos de no culpabilidad solamente se necesitan cinco votos a favor, para los de culpabilidad se necesitan no menos de siete.

No aprecia el Supremo que haya contradicción en el jurado pero sí la ve en la actuación del magistrado presidente. «Pese a lo declarado probado por el jurado, se aparta del veredicto y sin proponer la culpabilidad por el encubrimiento realiza una subsunción en contra de lo aprobado por el jurado, en un extremo corregido por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la sentencia objeto de esta casación».

«La participación en un delito no es sólo causalidad», insiste la sentencia a la hora de explicar el papel de Gago. «El inductor, por ejemplo, una vez que ha inducido ni ejecuta, ni domina el concreto hecho, y es partícipe. El organizador de un hecho delictivo puede, o no, realizar un aporte causal. Pueden ser autores de un delito caracterizado por una infracción del deber sin realizar un aporte causal, o en los delitos cometidos desde las denominadas estructuras organizadas o desde estructuras de poder, el delito se realiza sin una actuación causal de quien puede resultar responsable. Consecuentemente, la causalidad no es el único fundamento de la responsabilidad penal».

Tiene clara la sala la presencia de la tercera implicada en el caso: «En definitiva, participó en la organización del delito y asumió una actividad planteada, por lo que participó en el mismo. Su grado de participación no alcanza la relevancia de la otra partícipe, no llega a realizar seguimientos de la víctima, ni participa en la adquisición de las armas para su ejecución, sino que su intervención es la de participación en la organización del hecho delictivo, y en su ejecución concreta los detalles del hecho proyectado, y recoge el arma en un punto determinado. Su conducta es de menor entidad que el jurado ha llevado a la declaración de culpabilidad en el hecho de matar a una persona y la subsunción en la complicidad. Ningún error cabe declarar por lo que la subsunción en la complicidad en el asesinato es correcta».

Lamenta el tribunal que exponga la defensa de Gago que se ha vulnerado su presunción de inocencia en virtud de lo expuesto por determinados testigos. Refleja la sala que esa función corresponde al Tribunal del Jurado y que con su veredicto ya dejó clara su visión al respecto.

MINISTERIO FISCAL La voluntad de guardar el arma estaba acreditada

Da la razón el Supremo al Ministerio Fiscal en su petición de dos años más de cárcel para Gago por tenencia ilícita de armas. «Para la comprensión del motivo ha de recordarse que el relato fáctico no sólo refiere que la acusada Gago tuvo a su disposición las armas, la empleada en la acción de matar y la intervenida en el registro, sino que se afirma que esta acusada tras la acción realizada, la muerte de la presidenta de la Diputación de León, recibió de la cooperadora necesaria la pistola, abrió la puerta del coche para que ésta la introdujese y, al día siguiente, la entregó a la policía», explica la sentencia.