El sur saborea la esencia del frío

a.g.P. | redacción

‘El sabor está en el interior’, un lema para coronar el menú estrella Michelín con los sabores de León más vanguardistas diseñado por los chefs de Cocinandos para presentar en Sevilla León, manjar de reyes. Un viaje a orillas del Guadalquivir que abre el programa de expediciones promocionales para dar a conocer a España León, Capital Española de la Gastronomía 2018 y que tendrá como próximas paradas Madrid y Barcelona, además de una ciudad europea aún por desvelar.

Sobre el mantel de las elegantes mesas del hotel Alfonso XIII, una representación de las principales viandas autóctonas con sello de calidad e innovadoras creaciones. Bollo chino de cecina, taco de lengua curada, aguacate y mahonesa de pimentón, garbanzos de pico de pardal cigalas y cítricos, arroz con botillo, canelones de cecina de chivo y milhojas de pera caramelizada con trufa de invierno. Sabores contundentes con toque innovador regados con los vinos Capricho (uva godello, DO Bierzo) y Pardevalles Carroleón (uva prieto picudo, DO Tierra de León).

Antes del banquete con esencia de la tierra, la presentación de León, manjar de reyes y una madrina especial en la capital hispalense: la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien conoció de boca del alcalde de León, Antonio Silván, y del presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, los principales eventos diseñados por la capitalidad y la fortaleza de la despensa y la gastronomía autóctonas. No pudo quedarse a la degustación de placeres leoneses y se excusó ante su obligada presencia en el Parlamento andaluz en una comparecencia a primera hora de la tarde. Como regalos, la presidenta se llevó de manos del alcalde el mandil conmemorativo de la capitalidad, mientras que Majo le obsequió con un facsímil del manual del siglo XVII El arte de la repostería.

En la presentación, el responsable de la Diputación señaló que el objetivo de León es «ser, con permiso de Huelva, la mejor capital gastronómica». Destacó que hay «350 establecimientos adheridos, con la voluntad del Ayuntamiento de extenderlo a toda la provincia, de modo que todo el territorio al participe». Martínez Majo remarcó la importancia de los Productos de León, que ampara a casi 500 empresas. «Nos hemos unido todas las marcas y productos en esa vitola, con una unidad de acción absoluta».

Mientras, el alcalde de León, Antonio Silván, manifestó que precisamente la unidad de acción es una de las claves del éxito de las iniciativas que se organicen, «y con ella contamos, con la de todo el sector, de los productores, de las instituciones, de los profesionales de dentro y fuera de León, con adhesiones de toda España, unido a la profesionalidad de los restauradores y la calidad de los productos de León». Recordó también el trabajo del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, del que dijo que en 2017 «ha puesto el listón muy alto, y queremos superarlo, para ir avanzando». Y subrayó la importancia de que en Sevilla se celebren los primeros actos de esta capitalidad, una ciudad en la que enfatizó el trabajo de la Casa de León que funciona a orillas del Guadalquivir.

A la comida asistieron un centenar de personas, además de políticos leoneses y representantes de instituciones sevillanas y andaluzas, un nutrido grupo del sector hostelero local, turístico y de la distribución alimentaria.

Con la ciudad como protagonista, los actos continuaron por la tarde ya centrados en las jornadas de la Casa de León en Sevilla. El alcalde Silván, acompañado por miembros de la casa regional, la Asociación de Pendones Reino de León, y la presidenta de la DO Bierzo ensalzó las bondades de la capital en la celebración del veinte aniversario de este espacio de compatriotas residentes en la capital andaluza. «Si hay un aspecto destacado en la tradición y la cultura leonesa es la gastronomía. Por eso este año, es especial, y por eso este año no podía haber otra protagonista en estos actos que no fuera la ciudad de León en su condición de Capital Española de la Gastronomía». También un guiño a la alianza con la provincia en la promoción de León y su futuro, en la senda de la unidad. «Un gran logro que supone un desafío importante. Comenzamos esta nueva andadura...».