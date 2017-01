Susana Díaz llega a Ferraz escoltada por el líder del PSOE leonés

El dirigente del PSOE leonés Tino Rodríguez ha hecho patente esta mañana su apoyo a Susana Díaz. Lo ha hecho fotografiándose con la presidenta de la Junta de Andalucía llegando a Ferraz para el Comité Federal del PSOE. Díaz visitará el domingo 22 la provincia de León en el inicio de una ronda de actos con las bases en las agrupaciones locales y provinciales, donde pretende recoger propuestas ante la celebración de elecciones primarias y el congreso federal para la elección del próximo líder del partido. Pero la fotografía des esta mañana es la escenificación pública del apoyo.

Ya dentro de Ferrea, la presidenta de la Junta de Andalucía ha apostado hoy por que el PSOE salga de su próximo Congreso del mes de junio "desacomplejado" y con un proyecto "ganador" que no se resigne a ser el primer partido de la izquierda y sea de nuevo alternativa al Gobierno del PP.

En declaraciones a los medios durante el Comité Federal del PSOE, Díaz no ha querido adelantar una vez más si se presentará a las primarias para liderar el PSOE: "Esto no se trata de mí. Siempre estaré donde digan mis compañeros y compañeras. Hoy no estamos en eso".

Díaz, eso sí, ha aplaudido el discurso "formidable y brillante" en esta reunión del presidente de la Gestora, Javier Fernández, quien ha llamado a su partido a abandonar el "ombliguismo" y ha exigido "lealtad" a los críticos.

"Muchos nos hemos identificado con sus palabras, en la necesidad de que el PSOE sea más PSOE que nunca", ha remarcado Díaz.

La líder de los socialistas andaluces considera que el Congreso de junio debe ser un "punto de inflexión" para el partido en el que se abandonen las "derrotas electorales" gracias a un proyecto "integrador, "desacomplejado" y "ganador".

"El PSOE no está para ser el primero de la izquierda ni para condicionar las políticas de la derecha", ha alertado Díaz quien, sin embargo, sí ha valorado la posición política de su partido en el Congreso de los Diputados que ha permitido la subida del salario mínimo o "tumbar" las reválidas.

Ha insistido en que por su parte no es momento de hablar de su posible candidatura para sustituir a Pedro Sánchez en la Secretaría General del partido.

"Cuando llegue el momento de esas candidaturas todas las personas que lo deseen tendrán la libertad de presentarse", ha remarcado Díaz, que ha reiterado que en este momento no va a entrar en ese debate, al tiempo que ha dejado claro que lo que hagan los demás es "irrelevante" para ella. Por eso ha restado importancia a esa ronda de visitas que va a realizar por invitación de algunas federaciones del PSOE y que ha enmarcado en un trabajo habitual como dirigente de los socialistas andaluces.

"No hay más, no le saquen más punta al lápiz, que no hay más", ha bromeado.