«Tengo un compromiso, iré a las primarias para ser el candidato a la Alcaldía»

álvaro caballero | león

Parece que estuviera en campaña y resulta que lo está. José Antonio Diez (León, 1968) afronta la polémica de la peatonalización de Ordoño II como reivindicación del PSOE a las puertas de las primarias para volver a ser candidato.

—¿Por qué resucita ahora el debate de Ordoño II, cuando las obras están en marcha?

—El PP y Ciudadanos, con su voto en contra, decidieron casi hace aun año que la moción no se debatiera. Ahora es un momento adecuado para replantear qué queremos hacer con Ordoño. Es una obra en la que decidieron gastar 430.000 euros; un dinero que no se justifica si no es para intentar realizar una actuación que mejore la accesibilidad y la sostenibilidad. No puede justificarse sólo en solucionar el problema histórico del adoquinado de la calzada.

—¿Por qué cree que el alcalde se pliega a Ciudadanos?

—Silván el problema que tiene es que peca de miedoso. El proyecto inicial, como han admitido tanto el alcalde como algunos de sus concejales, siempre fue la peatonalización. Silván tiene miedo a quedarse solo y se mantiene con Cs, lo que le va a lastrar gravemente en las elecciones. Esto no es un proyecto del PSOE ni del PP, sino de ciudad.

—Si no se lleva adelante al final, ¿lo planteará en su programa para las municipales?

—Creo que cuando tomas una decisión en contra del sentido que tiene la ciudadanía, de la mayoría del comercio de la zona y de lo que todo el mundo entiende que es positivo para León tienes que pensártelo muy mucho. El PP y Cs parecen mantenerse firmes, pero les hemos visto cambiar muchas veces.

—Pero si no lo hacen...

—En el caso de que no lo hagan, evidentemente es una acción que hay que llevar. León necesita un gran eje que ha de unir el Palacio de Exposiciones con la Catedral, un eje que tiene que servir para dinamizar no sólo el comercio sino la vida de la ciudad y generar un gran punto de encuentro para los visitantes y los ciudadanos. Es una oportunidad histórica, hay que demostrar valentía y el alcalde está demostrando no tenerla en casi en ningún proyecto. Es vital.

—Lo llevaría en su programa, lo que quiere decir que optará a ser candidato del PSOE.

—Para presentarme por el PSOE hay que pasar un proceso de primarias...

—¿Se presentará?

—Como digo, tenemos un proyecto de ciudad en el que llevamos trabajando mucho tiempo, defendiéndolo y luchando por él. Este es un claro ejemplo para demostrar quién tiene proyecto, quién quiere y sabe lo que tiene que hacer con León y quién no.

—No contesta a la pregunta.

—Sí, me presentaré a las primarias para ser candidato del PSOE a la Alcaldía de León. Creo en el proyecto, es el único serio y viable para la ciudad, espero que así lo entiendan en primer lugar mis compañeros y militantes del partido. Después, en caso de ser elegido, espero que los ciudadanos se den cuenta de que esta ciudad necesita un cambio con políticos más valientes, que tengan proyectos, que tengan ideas, que crean en León y los leoneses.

—¿Qué les dice a los que, incluso dentro de su partido, piden renovación, que defienden que ya ha perdido una vez y que sería su cuarto mandato?

—Es normal que dentro de la agrupación tenga un sector crítico al que nunca le he gustado y que nunca ha empatizado conmigo. Pero sí creo contar en la agrupación, como se ha demostrado en mis casi 6 años como secretario general, con un importante apoyo. Son mayoría los que creen que hemos iniciado un proyecto, que va en buen camino, que debe continuar y por el que debemos luchar. Es cierto que en los proyectos hace falta renovación, cambios y cosas diferentes. Yo sólo me he presentado una vez como candidato. Merece la pena por León y por el partido esa otra oportunidad de poder intentar lo que llevamos mucho tiempo persiguiendo.

—¿Qué opone ante los posibles aspirantes renovadores?

—Mi trayectoria, mis años de experiencia, mi grado de conocimiento de la ciudad, algo que es muy importante para un candidato. Tengo una trayectoria intachable, algo que no es fácil como se está viendo, porque no hay nada que me puedan echar en cara desde ningún punto de vista, más allá del trabajo y los aciertos y errores. Nuestra época de gobierno fue una gran época, en la que cometeríamos errores por supuesto y los asumimos y hemos aprendido.

—Ahora que da el paso, ¿cree que habrá algún aspirante?

—Nos hemos dado este procedimiento de primarias, que ya es histórico en el PSOE. No seré quien quiera coartar o diga si va a haber alguien que quiera optar. Para la secretaría general de la agrupación tuve también una adversaria. Quien decida dar el paso necesitará saber con qué apoyos cuenta de cara a la confrontación. En ese caso, yo estaré encantado.

—Como secretario de la agrupación local, ¿no le habría sido más fácil optar a las autonómicas o un puesto en las listas nacionales?

—No niego que cantos de sirena en ese sentido he tenido muchos, desde muchos sitios.

—No les ha hecho caso.

—No lo he hecho por mi compromiso. Soy una persona de compromiso. Tengo un compromiso con mi agrupación, con León y los leoneses y, en ese sentido, con lo que inicie hace unos años: un proyecto en el que el PSOE ha de recuperar el Ayuntamiento para que la ciudad recupere el rumbo. Mi compromiso con la ciudad y los leoneses es absoluto por eso me presento a las primerias. También porque me encanta la política municipal, el trabajo cercano con la gente, escuchar sus problemas y buscar soluciones.

—Con el panorama actual, necesitaría pactos. ¿Se ha parado a pensarlo con el perfil tan agresivo que tiene con Cs?

—Saldremos con el convencimiento de ganar, de que León necesita cambiar. Todos sabemos cómo está León, su dinámica, que el PP y su socio, que es más de lo mismo, son incapaces de dar un giro. Lo que pase después de mayo de 2019, ya se verá.

—Con esa radiografía, parece difícil que sea socio de Cs.

—Tal y como Cs está actuando en este momento es difícil que cualquier otro partido vea que puede ser un socio. Ha sido tan escasa su fiabilidad, si no que se lo pregunten a Silván que va a pagar graves consecuencias electorales por dejarse lastrar por ellos. Aunque las cosas también pueden cambiar.

—Siempre les llaman vieja política. ¿Qué ha aportado la nueva política de Cs?

—Sólo existe la buena y la mala política. Cs es un partido que dice pero no hace. No son ningún referente de nueva política, sino de mala política aquí en León.