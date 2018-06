El tercer alumno más brillante de la Ebau lanza un mensaje demoledor contra las notas, los profesores y el sistema educativo: "¿Una nota es el mejor método para evaluar la valía de alguien?"

Su apariencia podría llevar a engaño. Traje, corbata, pelo corto bien arreglado y gesto sonriente. Pero bajo esa apariencia de normalidad hay un verso suelto en toda la amplitud de esa expresión. Hay alguien nada complaciente en su forma de pensar con el poder establecido y especialmente con el actual sistema educativo. Juan Casquero García, del IES Padre Isla, la tercer mejor nota del distrito de León en la Ebau con un 9.8, arrancó aplausos y gritos de entusiasmo entre sus compañeros con su discurso de graduación del Bachiller en el que cuestionó abiertamente -entre otras cosas- el sistema educativo actual.

Primero arremetió contra las notas como forma de impartir justicia en el caso de los alumnos. Una cifra -"dos si tienes suerte"- que te etiqueta para toda la vida. ¿Es realmente el mejor método para evaluar la valía y la capacidad de alguien? A su juicio este argumento es cuestionable. Y por los gritos y vítores de muchos de los presentes en la sala no es el único que piensa así. "Un instituto no es más que una muestra de las personalidades de los distintos alumnos, la muestra aleatoria de personas diversas con unos problemas extrapolables al resto de la sociedad". Una sociedad actual que en su discurso no sale muy bien parada: "Alienada por la mentira y arrodillada ante el poder".

El poder -en su sentido más amplio- fue otro de sus hilos argumentales. Desde el político hasta el de los profesores en el sistema educativo actual. Y su crítica fue directa hacia la cúpula. "No interesa educar en la sociedad actual para pensar libremente, no interesa desde arriba", reflexionó. Y añadió un grado más de fuego a su discurso al subrayar: "Se premia la mediocridad y se castiga la singularidad y el pensamiento independiente". Por eso exhortó a quienes le escuchaban: "Que nadie te diga que que pensar".