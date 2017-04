El tijeretazo a la inversión de los PGE desata críticas unánimes en la provincia

La importante merma en la inversión que los PGE contemplan para la provincia ha suscitado la unanimidad en las críticas desde todos los sectores. Únicamente los populares alaban las cuentas, aunque ya advierten que son sólo para medio año, justificando así el recorte .

PP

«Son realistas, se consigna sólo lo que se puede ejecutar de verdad»

Ante la cascada de críticas que los PGE han desencadenado en León, el presidente provincial del PP y diputado nacional, Eduardo Fernández, recordó ayer que «se trata de un presupuesto para medio año, se dice que la inversión cae un 40%, pero es que es para el 50% de tiempo que otros años». Cree, además, que «las partidas son realistas; se consigna lo que se puede ejecutar, no lo que no puede salir adelante». Remarcó que el Ministerio de Fomento sigue apostando por las infraestructuras de León, como la integración del tren, la alta velocidad y la autovía León-Valladolid. «También tiene en cuenta a sectores productivos vitales en la provincia como la agricultura y la minería, con inversiones en regadíos y el Plan del Carbón».

PSOE

«Certifican la política de asedio y maltrato de Rajoy a la provincia»

El líder de los socialistas leoneses enfatizó ayer que los PGE 2017 «certifican la política de asedio del Gobierno de Rajoy a León». Tino Rodríguez subrayó que «cada año ha ido a más hasta llegar al mínimo histórico de inversiones para León que recogen estas cuentas». El secretario provincial del PSOE se preguntó también dónde están «los señores Eduardo Fernández, Luis Aznar y Rodríguez Hevia cuando su gobierno maltrata sistemáticamente a la sociedad leonesa, se ve que están a gusto en la burra; esperemos que den explicaciones porque siguen siendo cómplices del maltrato a León». Y desde el Ayuntamiento de la capital, el portavoz socialista, José Antonio Diez, evidenció: «Los presupuestos demuestran lo que, de verdad, interesa León a PP y C’s». Calificó de «injusta e irremediable la caída de la inversión» y manifestó que son las «cuentas peores de la historia». Destacó también el «incumplimiento» con el soterramiento del tren y la A-60, así como «la falta de solución» para el CRC o la Ciudad del Mayor.

PODEMOS

«Vuelven a condenar a León; sentencian a la precariedad»

La formación morada cree que los PGE «vuelven a condenar a la provincia de León, con unas cuentas involutivas que lastran e impiden el tejido productivo». El responsable de la formación en la Comunidad, el leonés Pablo Fernández, remarcó ayer que las nuevas cuentas «perpetúan la desigualdad, nos abocan a más desempleo y continuarán provocando el languidecimiento del medio rural». Además, se mostró convencido de que «sentencian a la provincia a la despoblación y a la precariedad». Según Podemos, «el ingente potencial de León se ve una vez más desaprovechado y ninguneado por el PP que quiere perpetuar León como una provincia de tercera».

CIUDADANOS

«Deberían realizar una mayor apuesta por las infraestructuras»

«No son las cifras que desearíamos para León», comentó ayer el coordinador provincial de Ciudadanos. Justo Fernández insistió en que los PGE deberían realizar «una mayor apuesta por las infraestructuras de la provincia». Y puso como ejemplo la autovía León-Valladolid que «a todos nos gustaría que fuera más rápido» o la integración de Feve. Alabó, sin embargo, la inclusión de una partida para cerrar la circunvalación de León, con dinero para la conexión entre la carretera de Carbajal y la ronda Este. «Es una propuesta nuestra y estamos orgullosos».

Recordó que son unas cuentas para medio año e incidió en «que hay que ser realistas, los tiempos no son los mejores para más inversiones ni presupuestos faraónicos, los próximos serán mejores para León».

UPL

«Ningunea a la capital y la provincia con partidas irrisorias»

Calificó los PGE de «irrisorios para León». A través de un comunicado, mostraron su «indignación por el general ninguneo que presupuestariamente se hace a la capital y la provincia, con partidas irrisorias». En este sentido, la UPL se refirió a la muralla, el mantenimiento del aeropuerto, las cuencas mineras o planes de creación de empleo. «Se produce una pérdida de inversión significativa que es preciso contrastar con otras provincias y, ya no digamos con Canarias». Cree, igualmente, que las nuevas cuentas «vienen a confirmar la tendencia de los últimos años con continuas pérdidas de poder inversor a favor de determinados territorios, lo que vuelve a demostrar lo poco que significa el PP de León y de Castilla y León».

CONSEJO COMARCAL

«Lo más sangrante es lo que se hace con la Ciudad de la Energía»

El vicepresidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Iván Alonso, ironizó al valorar los PGE: «La novedad es que no hay ninguna novedad, no hay absolutamente nada». Dijo que «lo más sangrante» es lo que se vuelve a hacer con la Fundación Ciudad de la Energía. «Lo más grave es lo que se sigue haciendo con este proyecto, que era toda una estrategia para desarrollar económicamente el Bierzo y ha quedado en la nada». Y en la A-76 echa en falta «una inversión real y efectiva» más allá de la redacción de los proyectos. En minería, Alonso condena la «vergüenza» por el drástico recorte. «Son los presupuestos más austeros y ridículos de la historia de la democracia. Son una ruina con el problema añadido del carbón»,

ALCALDE DE POSADA

«Picos no teme por los centros de visitantes, van a buen ritmo»

El alcalde de Posada de Valdeón, Tomás Alonso, confirmó que las obras para la construcción del centro de visitantes en su localidad, por parte del Organismo de Parques Nacionales, «van a muy buen ritmo y siguiendo los plazos marcados para su inauguración, prevista en 2018». Según el regidor popular, «trabajan sin descanso desde que retomaran las obras en enero» con el objetivo de tener todo listo para que la inauguración coincida con la celebración del centenario del Parque Nacional de Picos de Europa. Alonso no se mostró sorprendido de que en el borrador de los presupuestos dado a conocer el pasado lunes no hubiera una partida específica para continuar con las obras del centro, que cuenta con un presupuesto de 6,7 millones de euros, ya que entiende que «las cantidades ya se presupuestaron en los anteriores ejercicios y lo más seguro es que estén consignadas hasta que finalicen las obras». Alonso sí se mostró preocupado por que parece que «no hay noticias de las ayudas a las zonas de influencia socioeconómica, que estamos esperando desde años como agua de mayo». Las famosas ZIS fueron suspendidas en Picos de Europa en 2011 por los recortes presupuestarios llevados a cabo en aquel. Los alcaldes de la zona ya han reclamado por vía judicial.

ASAJA

«Son malos presupuestos para el sector agrario, suponen un parón»

El secretario general de Asaja, José Antonio Turrado, aseguró que los presupuestos suponen un parón en modernización de regadíos y nuevos regadíos respecto a lo que se ha venido dando en los últimos años. «Son malos presupuestos para el sector agrario», señaló Turrado, sobre todo en esta época de escasez de agua «cuando con regadío modernizado podríamos regar más superficie y garantizar una renta que así no está garantizada». A su juicio, la falta de inversiones «compromete la competitividad de las explotaciones en el futuro». Además, si el ministerio no invierte, teme, «tememos que la Junta vaya a seguir el mismo ritmo, no lo va a aumentar».

SINDICATOS

«Es antisocial, el PP cree que tiene mayoría y se salta a los agentes»

El secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, tachó ayer de «antisocial» el presupuesto, a la vez que criticó la forma de presentarlos, sin haberlos dado a conocer antes a los agentes sociales.

«El PP se cree que tiene mayoría absoluta y se ha saltado el cumplimiento con los agentes». Desde CC OO, su líder en Castilla y León, Ángel Hernández, criticó el «corsé» del cumplimiento de la deuda, el déficit y el techo de gasto para elaborar el proyecto de PGE y se preguntó qué llegará a la Comunidad cuando acaben las obras del AVE.

CECALE

«La bajada de las inversiones es preocupante para la Comunidad»

El presidente de Cecale, Santiago Aparicio, expresó su «desagrado» y preocupación con la bajada de las inversiones en 459 millones para Castilla y León, ya que ese área supone un «pilar importante» para la Comunidad.

