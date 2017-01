Tino Rodríguez compromete su apoyo a Susana Díaz en las primarias del PSOE

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Empezando por el último párrafo del comunicado. El NO a Rajoy fue el lema de las primeras elecciones, saliendo con el “NO ES NO” en las segundas apoyado por todos los socialistas, viendo que íbamos a unas terceras, esta señora con sus secuaces tumbaron a Pedro Sánchez, pues los de PODEMOS les iban a ocupar su puesto en el espectro político, cosa que mucho políticos del partido socialista vieron peligrar su sillón y se aliaron con esta señora (Que hoy pretende ocupar el sillón de presidenta) para tumbar el “NO ES NO” que hoy unos pocos pusieron en sus pancartas en representación de 5 millones de votantes de las ultimas elecciones, que no queríamos que Rajoy siguiera de presidente. No voy a comentar el resto del comunicado, pues veo un chaqueterismo, apoyando a una persona que fue la que puso y quito a la persona que obligaron a decir “NO ES NO” y ahora quiere ocupar su puesto. UN VEZ MÁS LAMENTABLE