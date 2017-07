Todos los ayuntamientos se tendrán que posicionar sobre el referéndum de Cataluña

dl | redacción

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer que su partido registrará mociones en ayuntamientos, diputaciones y el Parlamento autonómico para rechazar la convocatoria y celebración de un referéndum secesionista en Cataluña.

Tras la reunión con los presidentes provinciales del PP, Mañueco reclamó al resto de formaciones políticas que «abandonen la improvisación, las ocurrencias y la incertidumbre sobre la idea de España», y en concreto criticó que se hable de «plurinacionalidad». «Un referéndum que persigue la autodeterminación en un territorio y la ruptura de la unidad de la nación española no se puede llevar a cabo de forma lícita, salvo que una reforma previa de la Constitución, realizada de acuerdo con las fórmulas en ella recogidas, pudiera preverlo», argumenta el texto que registrará el PP para el debate en las instituciones de la Comunidad.

El texto plantea también que la Constitución Española ha sido el marco de estabilidad y convivencia en democracia de la sociedad española en los últimos 40 años y ha facilitado el desarrollo de la nación y el avance en el bienestar de los españoles con «unidad, pluralidad, libertad e igualdad».

La propuesta de resolución consiste en «rechazar la convocatoria y la celebración del referéndum secesionista en Cataluña planteado fuera del marco de la Constitución Española» y en «apoyar y respaldar a las instituciones del Estado en su función de mantener y hacer cumplir el orden constitucional y la legalidad vigente».

Sobre la reunión con los presidentes provinciales, Mañueco mostró su satisfacción por la labor desarrollada por los recién elegidos y aquellos que llevan más años en el cargo, y demandó a todos ellos «lealtad y apoyo» para «seguir construyendo el gran proyecto político del PP de Castilla y León». El líder popular defendió que el suyo es «el gran partido del centro político, de la gente corriente, de las personas y de las clases medias». Tras recordar los datos de descenso del paro conocidos ayer, sobre el mes de junio, Mañueco ha expresado que pueden sentirse «muy satisfechos» por la labor desarrollada en el Gobierno central y en la Junta de Castilla y León.

Mañueco pidió además dejar que «sedimente» y se «reflexione» en las Cortes el proyecto de ley que completaría en el ámbito rural el modelo de ordenación territorial de la Comunidad y que está estancado en la tramitación parlamentaria. «El PSOE no está por la labor», resumió.

El presidente autonómico del PP expresó también su satisfacción por la comida compartida ayer con los expresidentes de la Junta José María Aznar, Jesús Posada y Juan José Lucas y con el actual presidente, Juan Vicente Herrera: «Yo sí me siento orgulloso de mi partido». Sin embargo, descartó hablar de si obtuvo o no el respaldo de los ex presidentes para su candidatura a la Presidencia de la Junta.