Todos con el color púrpura

G. fernández | león

No ha caído en saco roto. El cambio en el Reglamento de Honores que propone la UPL para que los colores de la bandera de León sean oficiales en los actos instituticionales del Ayuntamiento de León ha tenido una buena acogida por parte de PP, PSOE y Ciudadanos. La mecha de esta iniciativa la encendió el pasado domingo el concejal leonesista Eduardo López Sendino durante la celebración oficial de Las Cabezadas. Sendino llevó una banda con la mitad con el color de la bandera de León y el escudo en el pecho y la otra mitad, en la espalda, con los colores de la bandera de España. Un gesto que la UPL quiere convertir en norma. Lo hará presentando primero una propuesta en la Comisión de Cultura, para introducir este cambio en el Reglamento de Honores del Ayuntamiento de León. Después, presentará una moción para que sea votada en el Pleno.

Antonio Silván, el alcalde de León, habló de consenso y se mostró partidario de buscar un mayor protagonismo para la bandera de León en los actos institucionales. «Respetamos todas las sensibilidades y opiniones de cada miembro de la corporación. Desde el año 1990 todos los concejales de los diferentes mandatos han usado los colores de la bandera de España con los símbolos de León, el escudo y la medalla. Somos de los pocos ayuntamientos con esta doble distinción: España y León. Pero es una cuestión que requiere un amplio consenso y acuerdo de los grupos políticos municipales y estamos de acuerdo con estudiar fórmulas donde la bandera de León tenga aún mayor protagonismo en los símbolos institucionales de los miembros de la Corporación municipal pero sin renunciar, en ningún caso, a la presencia de la bandera de España, de la que nos sentimos muy orgullosos», manifestó el regidor.

En todo caso, también concedió que este es un asunto ‘menor’ y no ocultó su extraeza porque la UPL ponga ahora este debate encima de la mesa. «Nosotros no percibimos que esta sea una de las mayores inquietudes de los leoneses y como representantes de ellos estamos para resolver sus problemas y necesidades. Aunque no deja de sorprender que se abra este debate cuando la UPL) ha tenido responsabilidades de gobierno durante muchos años y en varias corporaciones municipales; y nunca han planteado el cambio de los símbolos identitarios de la ciudad».

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, también terció en este asunto para destacar que «cualquier medida que permita visibilizar León con su importancia histórica y como región dentro de una comunidad en la que el PP la agravia sistemáticamente contará con el apoyo del Grupo Municipal Socialista».

Diez precisó que León debe mantener sus símbolos y sus peculiaridades que la distinguen en todos los ámbitos y recordó que hay mucho trabajo que hacer en este sentido pues los años de gobierno del Partido Popular han estado encaminados no a vertebrar una comunidad bi-regional sino a crear una identidad autonómica que no existe en esta provincia. «El hecho de agravios continuos a nuestra historia, nuestro pasado, nuestra lengua y, sobre todo, a nuestro presente y nuestro futuro hacen que los gestos aunque sean simbólicos sean necesarios», agregó Diez en este sentido.

La concejala de Ciudadanos, Gemma Villarroel, no puso reparos pero fue la que más tibieza mostró con la iniciativa de la UPL. «Es algo que tendríamos que hablarlo en el grupo. Visibilizar León es algo que siempre está bien pero también nos parece totalmente secundario porque León viene representado ya en la banda y consideramos que hay problemas mucho más urgentes que este».