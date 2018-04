Torneros se queda fuera otro año más del reparto del programa Conectar Europa

dl | redacción

Castilla y León se quedará fuera, un año más, de la batalla europea por los fondos de la convocatoria de 2017 del mecanismo Conectar Europa. La situación deja de nuevo en el olvido el ambicioso proyecto de la plataforma logística de Torneros, ligada a la alta velocidad y que sigue durmiendo el sueño de los justos. Se trata de un enclave propiedad del Ministerio de Fomento, que no ha sido desarrollado y que se presentó de forma informal hace un par de años sin conseguir pasar la criba europea. De hecho, los proyectos se someten a varios análisis exhaustivos, a través del examen que realiza un jurado de técnicos en la materia, que revisan las propuestas, para elaborar un listado de beneficiarios.

La plataforma de Torneros cuenta desde febrero de 2016 con el Plan Especial de este espacio, situado en los municipios de Onzonilla y Vega de Infanzones. También, la Junta la ha incluido en el ‘master plan’ que se elabora con la Macrorregión del Sudoeste Europeo Resoe. Sin embargo, el desarrollo de Torneros, que ocupa una superficie de 198 hectáreas, depende del estudio de viabilidad logística y económica, que encargó el Ministerio de Fomento.

Esta nueva convocatoria de ‘Conectar Europa’ cerró el pasado 8 de marzo el plazo de comunicación de los proyectos al Ministerio de Fomento para obtener la validación del Estado, si bien hasta el 12 de abril se puede remitir la documentación a la Comisión Europea. De abril a julio se producirá el análisis y, en septiembre, se conocerán los proyectos seleccionados.

Por su parte, las plataformas logísticas de Burgos y Salamanca no han presentado sus proyectos, tras no lograr ni un euro en las pasadas ediciones, por lo que en esta ocasión han renunciado a la competición por los recursos que Bruselas destina a actuaciones en materia de transportes, vinculadas con la innovación y la tecnología. El ‘portazo’ de la Comisión Europea a la plataforma intermodal de Burgos y la ferroviaria de Salamanca ha provocado que ninguna iniciativa privada haya decidido hasta el momento presentarse a esta convocatoria de ‘Conectar Europa’, dotada con 1.350 millones de euros. No obstante, el Ministerio de Fomento busca cada año financiar obras que está acometiendo, tanto en materia de carreteras, como de ferrocarriles.

Hasta ahora, la competencia entre los proyectos europeos ha dejado fuera del reparto millonario a las iniciativas poco maduras, según el sector, por lo que entienden que será muy complicado obtener financiación para obras que solo cuenten con un proyecto inicial. Ésta, precisamente, ha sido la razón por la que las plataformas de Burgos y Salamanca no consiguieron fondos en las pasadas convocatorias, como el parque de Valladolid. Tampoco corrió mejor suerte la terminal ferroviaria de Torneros. De los 1.350 millones de la convocatoria actual, se reservan tan solo 20 para plataformas logísticas multimodales y diez para nodos de la red central.

La estrategia, según fuentes logísticas consultadas por Ical, es trabajar en el desarrollo de los proyectos para intentar obtener fondos para alguna actuación parcial. De hecho, la ampliación del Puerto Seco de Villafría (Burgos) comienza a dar pasos para que esté operativa a finales de 2019. En verano arrancará la urbanización de 220.000 metros cuadrados en el centro de transportes, que permitirá acoger naves de hasta 50.000 metros, las mayores de Castilla y León. Se realizará sobre 520.000 metros cuadrados de Aena.