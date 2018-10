Los trabajadores de Vestas desconfían de «las buenas palabras» del Gobierno

á. c. | león

La lucha de Vestas encontró ayer espacio en las escalinatas del Congreso de los Diputados. Los representantes de los trabajadores preguntaron a las puertas de la Cámara Baja a la ministra de Industria, Reyes Maroto, «dónde han quedado las buenas palabras» dadas en Valladolid hace un mes y medio y «qué esperan hacer con una región como León, en la que si no se hace algo se va a morir». «Van pasando los días, llevamos 3 meses sin cobrar y no vemos ningún movimiento, sino que lo que se traslada por los medios es que no hay nada que hacer», apuntó Andrés Turienzo, Piru, quien reclamó al Gobierno que cumpla con lo prometido y «busque una solución para que Vestas ceda la factoría y siga funcionando porque la fábrica es rentable».

El portavoz laboral reseñó que «el martes se acaba el plazo de la negociación del ERE» e insistió en que la plantilla estaría dispuesta a acabar con la producción pendiente, que es lo que pretende la empresa danesa, pero a cambio de «la garantía» de que «devuelvan los terrenos que se les regalaron en su día y que la factoría siga activa» por medio de «alguien que apueste por ello». «La indemnización te la pueden dar, pero el dinero se acaba y los puestos de trabajo no se recuperan», concedió Piru, quien recordó que «hay afectadas 360 personas, más 200 temporales que ya por desgracia no forman parte, y alrededor quedarán tocadas otras empresas con 2.000 empleados».

Los trabajadores estuvieron acompañados por miembros del grupo parlamentario de Podemos, quienes solicitaron la comparecencia de la «desaparecida» ministra de Industria en el Congreso para que explique «qué piensa hacer ante esta situación». El diputado Rafael Mayoral reclamó «mano dura con las multinacionales» y defendió que «no puede ser que vengan aquí, se lleven las subvenciones, se les regalen los terrenos, salgan corriendo con los beneficios y dejen a la clase trabajadora tirada». Desde la formación insistieron en que es necesario «un plan de reindustrialización que ponga en primer lugar a los trabajadores» por medio de «empleo de calidad y una transición energética que garantice producción industrial».

La coportavoz del partido, Ione Belarra, criticó que el Gobierno «le ha dado la espalda a los trabajadores de Vestas, donde hay centenares de familias afectadas en una comarca ya de por sí castigada con el cierre de la minería». La diputada recalcó en que es«consecuencia de haber hecho una política blanda y consistente en abrirle la puerta a grandes multinacionales extranjeras sin ponerles condiciones» e insistió en la necesidad de que la ministra Reyes Maroto medie para que la factoría danesa devuelva los terrenos cedidos y para «buscar activamente inversores».