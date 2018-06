Las trabas ambientales retrasan el plan para reactivar Leitariegos hasta el verano de 2019

a. g. puente | león

Pese a que la Diputación ya cuenta desde el otoño de 2016 con el plan director que reactivará la estación invernal Valle de Laciana-Leitariegos y dispone también de los fondos necesarios (7,5 millones de euros) para abordar las obras precisas, las trabas medioambientales y los requerimientos que la legislación precisa para actuar en un espacio con varias figuras de protección no permitirán iniciar las obras hasta el verano de 2019. Así lo anunció ayer el diputado de Desarrollo Económico, Miguel Ángel del Egido, a la Plataforma Leitariegos Existe tras la reunión que mantuvo con el colectivo en la institución provincial. También avanzó que el enclave invernal contará con director, por fin, la próxima temporada, una vez que finalice el proceso de selección que está actualmente en marcha.

El diputado recordó que el Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras incluye entre sus actuaciones la reactivación de esta estación de esquí. «He comentado a la plataforma que supone un recorrido a largo plazo, pendiente de los condicionantes medioambientales». Explicó también que han remitido a la Junta un documento base para que Valladolid indique dónde será preciso hacer hincapié a la hora de preparar el impacto ambiental. «Estamos en el momento justo de adjudicar tanto el impacto, como la redacción de pliegos para cada uno de los proyectos del plan para tenerlo todo a finales de año, así que nos daremos con un canto en los dientes si las primeras inversiones pueden afrontarse en el verano de 2019», reconoció Del Egido, quien incidió en las complicaciones de la nueva Ley de Contratos. «Vamos a estar más pendientes de los plazos que de nosotros mismos», ironizó.

Ante la petición de la plataforma para la ampliación de la superficie esquiable, con la ejecución de nuevas pistas (tres hacia la vertiente asturiana y otras dos en la leonesa para alcanzar, según reivindica el colectivo, los doce o trece kilómetros, frente a los algo más de siete actuales), el diputado manifestó que la Diputación ha remitido a la Junta media docena de opciones para trazar nuevas pistas.

El portavoz de la Plataforma Leitariegos Existe, José Luis Vega, aseguró tras el encuentro que aunque en este plan director no esté incluida la ampliación de las pistas, pretende que la Diputación no pierda de vista este objetivo y como primer paso reclaman el rescate de las dos superiores (Neveiru y Pechxada) que esta temporada no pudieron utilizarse por la amenaza permanente de aludes.

Piden, además, que la institución provincial tenga presente en sus decisiones sobre la gestión futura de esta estación la perspectiva social y económica de un espacio blanco en un valle castigado por el fin del carbón.

Del Egido y Calvo en la reunión con la Plataforma Leitariegos Existe. DL.