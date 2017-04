«Tradiciones que un día nos hicieron grandes»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Muy bien, señor alcalde, muy bien. Hermanados con valladolid, con palencia, defendiendo la historia con cartas a cataluña....¿¿pero y de qué comemos?? Nuestros hijos no tienen trabajo en León. Nuestras carreteras son las peores de España. Mucho me temo que a un alcalde que no supo defenderse en el pucherazo que le preparó el futuro jefe de castilla, nunca sabrá defender a su ciudad o provincia. Otros 35 años de decadencia y abusos desde castilla nos esperan...