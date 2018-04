Tráfico controla velocidad y drogas toda esta semana

miguel ángel zamora | león

La DGT y la Guardia Civil iniciaron ayer una campaña de control de la velocidad y del consumo de alcohol y drogas al volante, que se extenderá hasta el próximo día 23 de abril y que servirá para tratar de concienciar a los conductores del riesgo que comporta conducir en condiciones inadecuadas. La subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata, presentó la campaña: «Salimos mucho a la carretera a contarles a los conductores lo importante que es usar cinturón, o sistema de retención infantil o el casco pero parece que la velocidad es de lo que menos nos concienciamos. El año pasado hubo 191 accidentes en los que estuvo implicado el exceso de velocidad y tratamos de concienciar de que se respete la señalización», explicó Mata.

BAJA LA SINIESTRALIDAD

Acompañada del teniente coronel jefe de la Comandancia de León, Julio Gutiérrez, del director provincial de Tráfico, Gonzalo León y del teniente Leopoldo Valcarce, jefe interino del subsector de León. «Ha habido tres accidentes mortales en lo que va de año, que son menos que los cinco del año pasado a estas alturas, pero hay que conseguir que no se produzca ninguno y que no haya velocidad inadecuada en ninguno de ellos. A fecha de hoy ha habido ya 61 accidentes en los que se no se respetó la velocidad adecuada».

La campaña consistirá en «controlar con diversos sistemas, unos estáticos y otros dinámicos, la circulación de los conductores porque la velocidad influye en la lesividad de las víctimas y hay que adecuarla a las condiciones del momento. Este control combina alcohol y velocidad».

La última campaña nacional de control de la DGT tuvo lugar entre los días 21 y 27 de agosto del año pasado y en esa ocasión la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controló la velocidad de 440.984 conductores, y de ellos 24.473 fueron sancionados por superar los límites establecidos. A nivel local, sólo en el tiempo que duró la presentación de la campaña a los medios de comunicación, se registraron tres sanciones.

Del total de infracciones, el 56,67% se produjeron en carreteras convencionales y el 43.33% restantes en autovías y autopistas.