Tráfico prepara el despliegue de la última generación de radares en León, que el conductor no podrá detectar

Los nuevos radares no están para recaudar van a estar para informar a los conductores, ES UN CHISTE, UNA BROMA. Los van a poner para que el ciudadano no los vea, y así sancionar a todo aquel que se pase y, quitar a los pocos agentes que se ven por las carreteras. Las autoridades, autorizan a las empresas automovilísticas hacer coches más potentes y, a la vez potencian la vigilancia, escudriñando los ángulos de captación de infractores y, nos dicen.- que no es afán recaudatorio es persuasivo-. Las empresas automovilistas al igual que las autoridades y trafico, saben que hoy se puede hacer un coche con los elementos necesarios para que en todo momentos mantenga los limites de seguridad, pero eso no interesa ni a las autoridades, ni a tráfico y por supuesto a las empresas automovilísticas. Las primeras por qué no recaudarían, la segunda porque no los necesitaríamos para multarnos, y la tercera porque todos esos coches de alta gama nadie los compraría. Por eso a ninguno de estos actores les interesa que estas mejoras se impongan en los coches y así seguir invirtiendo en tecnologías para cazar a los infractores y subvencionando esas maquinas de matar y con estos radares quitar de las carreteras a todos estos policías que nada mas sirven para multar. Qué pena que la inteligencia de nuestros dirigentes se uso solamente para esquilmar a los ciudadano¡¡LAMENTABLE¡¡ ¡¡PERO ES LO QUE HAY¡¡LAMENTABLE