La transparencia llega a los más de 16.000 M€ de inversión de los leoneses

maría j. muñiz | león

Obligación de informar a todos los clientes de los costes que pagan por a gestión de sus ahorros e inversiones en productos financieros, no sólo las comisiones, sino también los llamados ‘costes ocultos’. Y además en euros, no en porcentajes. Y obligación también de declarar si su asesoramiento es independiente (ofrecen productos de terceras entidades, de las que no reciben dinero, porque consideran que son mejores) o dependientes (siguen vendiendo los productos propios de la entidad, porque de eso se financian, aunque haya otras opciones mejores). Con muchos criterios y matices más, la Markets in Financial Instruments Directive (Mifid II) debería estar en vigor en apenas dos semanas, en enero de 2018. La tramitación parlamentaria española va, como en otras ocasiones, retrasada; pero el Gobierno ha establecido este mes las bases para defender a los inversores de abusos y falta de profesionalidad que han desembocado en fraudes, pleitos y desencuentros cuya judicialización está aún por concluir.

Una normativa que a partir de ahora tendrá que aplicarse a los más de 16.000 millones de euros que los leoneses tienen invertidos en productos como fondos de inversión, planes de pensiones o los productos financieros en los que se busca una rentabilidad más conservadora a través de los depósitos. Eso sin contar con las inversiones que se realizan en otros productos, o directamente en acciones del mercado bursátil.

El patrimonio de los ahorradores leoneses en fondos de inversión crece constantemente, comenzó su escalada con el descalabro de la inversión inmobiliaria y se acentuó con el desplome de los tipos de interés, que dejó en rentabilidades negativas productos ahorradores tradicionalmente conservadores. Según los últimos datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, el patrimonio que los leoneses tienen invertido en fondos supera ya los 3.100 millones de euros. A ello hay que añadir una inyección en los fondos de pensiones privados que supera ya los 900 millones de euros. Y que, vista la trayectoria y el debate sobre el sistema público de pensiones, sigue creciendo.

la gran bolsa del ahorro

Sin embargo, la gran bolsa del ahorro leonés se mantiene aún en depósitos. Es decir, son las entidades financieras tradicionales, más que las gestoras de inversión, las que siguen recomendando a los leoneses en qué invertir sus ahorros. Y ese va a ser el principal cambio con la nueva normativa.

Con datos del Banco de España de este mes de junio, los depósitos que los leoneses guardaban en los bancos se elevaban a 11.822 millones de euros. Son 122 millones menos que hace un año (la falta de rentabilidad ha trasladado una parte de este ahorro a productos con mejores perspectivas) pero está mil millones de euros por encima de lo que los ahorradores provinciales guardaban en los bancos hace diez años.

La mayor parte del dinero está en depósitos a la vista (en realidad perdiendo rentabilidad en estos momentos), y suman 7.927 millones de euros. Lógicamente lo que más ha caído son los depósitos a plazo: la falta de rentabilidad ha hecho que mientras en 2008 las entidades guardaban a un interés determinado 6.360 millones de los ahorros de los leoneses en este momento se haya reducido a menos de la mitad, 3.192 millones de euros.

Con todo, este dato evidencia tanto la edad y el conservadurismo del inversor leonés como el temor por lo sucedido en los últimos años. Y la falta de alternativas rentables y ‘seguras’ (un término ya en desuso en el lenguaje financiero). Sólo en el último año los depósitos a plazo en los bancos han caído en casi 1.200 millones de euros.