Triunfo rotundo de Diez en votos... y en papeletas

Se ha impuesto con claridad. José Antonio Diez ha ganado esta noche las elecciones en la agrupación local del PSOE. El portavoz socialistas en el AYuntakiento de León ha obtenido 195 votos (el 73,33&) frente a los 62 de Belén Castañón, la otra candidata. Se registraron además 9 votos en balnco y uno nulo.

Diez afianza así su posición como candidato a la Alcaldía de León, puesto que en pricnipio deberñia dirimirse en unas primarias.

Y no sólo ganó en votos, también en papeletas. Se acabaron. “Los compañeros tendrían que escribir el nombre del candidato, si no os importa”, dijo el presidente de la mesa. Eran casi las diez de la noche y aún quedaban muchos afiliados por votar la nueva ejecutiva.

Dos horas antes, José Antonio Díez había logrado la aprobación de la gestión municipal por 129 votos a favor, 46 en contra y 14 abstenciones, un anticipo claro de lo que está a punto de ocurrir. La única nota discordante la puso Pedro Aller, que criticó la gestión de Díez, al que acusó de “triunfalista” y de obviar el debate.

“No pensaba salir, pero al ver que no había críticas a la gestión, he decidido hablar, porque me llama la atención que la mayor agrupación de Castilla y León (más de 600 afiliados) no tenga nada que decir”, remachó. Aller pidió al equipo de José Antonio Díez que hiciera autocrítica y aseguró que se ha perdido afiliados. “Nos dicen que se debe a la desafección política, pero es que en las elecciones nos pegamos una gran leche”, dijo textualmente, para añadir que esa forma de pensar puede llevar a defender que “todos los ciudadanos de Léon son los locos de la autopista porque van en dirección contraria”.

José Antonio Díez le replicó echando mano de los números. Le recordó que el partido pierde afiliados porque la ciudad también lo hace: “más de 1.500 al año”. Asimismo, defendió la necesidad de forjar un partido sólido y unido y pidió evitar las luchas y batallas internas.