El TSJCyL confirma la pena de 17 años de prisión para El Bicho por asesinato

dl | redacción

La Sala de lo Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimó los recursos de José Ignacio Tellechea Larralde ‘El Bicho’ y Sergio Manso Izquierdo ‘Pinocho’, a los que les ratificó las penas de 17 años de prisión por asesinato para el primero y un año y medio por encubrimiento para el segundo, por su participación en la muerte de un joven apuñalado a la puerta de un pub del Barrio Húmedo, después de que se produjera una discusión.

La sentencia, de la que fue ponente Ignacio De las Rivas, rechaza los once puntos de los recursos que, a excepción de un par de argumentos, son prácticamente iguales en el caso de los dos condenados.

Descarta la sala repetir el juicio. Lo pedían los procesados, alegando que una de las preguntas del objeto del veredicto quedó sin contestar. «El hecho de que en el momento de la lectura del veredicto a las partes ninguno de los recurrentes formulara reparo alguno, resulta suficiente por sí solo para hacer decaer el motivo», dice el fallo, que aclara que no hubo cuestiones sin contestar, sino que se trataba de una cadena de dos preguntas que, al ser respondida la primera en negativo, ya no necesitaba la afirmación de la segunda.

Los motivos tercero y cuarto exponen que no hubo ninguna irregularidad en las declaraciones de los testigos protegidos. No se reveló su identidad a las partes precisamente por la condición de protegidos que se les confirió y el hecho de que no estuviesen en sala a la hora de declarar «no impidió a los recurrentes formular a los testigos cuantas preguntas estimaron oportunas».

Tampoco se toma en consideración la pretensión de que se hubiesen producido dilaciones indebidas en el procedimiento «habida cuenta de que se trataba de una causa compleja y de la conducta de los procesados». Por ese motivo se excluye la posibilidad de aplicar una atenuante a la pena «dada la absoluta falta de colaboración con la justicia de ambos recurrentes».

Contra la sentencia, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La familia de la víctima estudiará si solicita el ingreso en prisión de Tellechea, puesto que el otro condenado ya lo estaba por otros delitos.