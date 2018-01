El TSJCyL confirma las sentencias de los condenados por el 'crimen del Húmedo'

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado los recursos de apelación presentados por los dos condenados por el conocido como 'crimen del Húmedo', cometido en León el 2012, y confirma íntegramente la sentencia de la Audiencia de León.

Por este caso fueron condenados José Ignacio Tellechea, alias 'El Bicho', a una pena de 17 años por un delito de asesinato y Sergio M.I., que se enfrenta a 1,6 años de cárcel por encubrimiento.



Durante la vista del recurso, el pasado 9 de enero, el nuevo abogado defensor de José Ignacio Tellechea, alias 'El Bicho', el principal condenado, que se enfrenta a una pena de 17 años, pidió su absolución.

El letrado Manuel Alonso, que asumió recientemente la representación del condenado a 17 años por asesinato, argumentó que no había pruebas para condenar a su cliente.

Su argumento central fue que la principal razón para la condena fueron las declaraciones de dos testigos protegidos, y precisó que no creía que estuviera justificada esta especial protección.

El abogado también afirmó que ambos dijeron haber visto al autor de la puñalada que acabó con la vida del apodado "El Zorro", un joven de 24 años, pero uno no fue capaz de identificar al condenado ni en la vista ni en comparecencias anteriores y el segundo testigo solo dijo que creía que podía ser él.

El abogado defensor planteó que en el caso de que no se absolviera a José Ignacio Tellechea se repitiera el juicio.



Su principal argumento para ello fue que el veredicto se dictó pese a que el jurado popular se olvidó de responder a una de las 32 preguntas que eran objeto de ese veredicto, mientras que dos de los miembros le consideraban inocente.



Un jurado popular declaró el 7 de junio de 2017 culpable a José Ignacio Tellechea del asesinato de Raúl Pérez Fernández, de 24 años, cometido en el Barrio Húmedo de León la madrugada del 28 de octubre de 2012.

Igualmente, el jurado consideró por mayoría culpable al otro acusado en este proceso, Sergio M.I., para el fiscal pedía una pena de 3 años de prisión por encubrimiento aunque finalmente el tribunal solo le impuso 1 años y seis meses.



La fiscal consideró que había suficientes pruebas que demostraban que Tellechea agredió con un arma blanca a la víctima "de forma brutal e imprevista" la madrugada del 28 de octubre de 2012 en la calle La Paloma del bario Húmedo de León.

Según sus calificaciones finales, Tellechea salió con varios amigos de fiesta la noche del crimen por el barrio Húmedo de León y poco antes de las tres de la mañana se entabló una discusión entre la víctima y un primo del acusado a la puerta de un pub de la calle Paloma.



La Fiscalía sostuvo que el acusado se dirigió hacía la víctima, a quien golpeó en la cara y posteriormente lo apuñaló en la zona izquierda del abdomen, con un arma blanca de dos centímetros de anchura que no fue localizada.

Herido mortalmente, Raúl Pérez Fernández apenas pudo caminar unos pasos antes de desplomarse en la calle Ancha.

Fue trasladado en una UVI móvil al Complejo Asistencial de León, donde falleció poco después debido a que las heridas que presentaba afectaban a órganos vitales.



Respecto a la acusación que pesa sobre Sergio M.I., la fiscal sostuvo que llevó a Tellechea al día siguiente del crimen hasta una localidad de la costa de Pontevedra, y que unos días después viajó hasta allí la mujer y la hija del supuesto autor material del crimen para trasladarse todos juntos hasta Bilbao, donde permanecieron unos días en casa de una hermanastra del acusado.

El 4 de noviembre de 2012 el supuesto autor del crimen regresó a León, donde fue recogido en una gasolinera de Sahagún (León) por el otro acusado y un familiar, Roberto Larralde, quien fue asesinado varios años después, por lo que la acusación de encubrimiento que pesaba sobre él ya no forma parte del procedimiento.



Sergio M.I. y Roberto Larralde fueron detenidos el 21 de noviembre y dos días después José Ignacio T.L. se entregó a la Policía.