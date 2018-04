Tudanca calla sobre el máster de Óscar Álvarez pero da lecciones a Cifuentes

álvaro caballero / efe | león

Después de nueve días de silencio absoluto sobre el caso del máster del procurador leonés Óscar Álvarez, quien recogía en su currículum un título que no tenía, el líder del PSOE en la comunidad, Luis Tudanca, se descolgó ayer con una lección a la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid y al PP. «Cristina Cifuentes no se va porque haya comprado un máster, porque haya manchado a la universidad, por haber mentido o por la posible comisión de un delito por falsificación, ni porque hace siete años cometió un hurto», cuestionó el secretario autonómico del PSOE para ahondar en la «insoportable» trama de «corrupción» de los populares. Mientras, por el momento, ha hecho caso omiso a los requerimientos de miembros de su propio partido que le reclaman que ataje la crisis surgida con el político leonés, a quien mantiene a su lado en el grupo parlamentario y como miembro de su ejecutiva.

Tudanca, que la pasada semana evitó contestar a las llamadas de este periódico para aclarar el caso, insistió en declaraciones recogidas por los medios de Valladolid en que es «terrible» que la dimisión de Cifuentes se produzca para intentar que para que no acceda a la presidencia de Madrid una «persona tan digna» como Ángel Gabilondo. «¿A qué nivel de mafia y corrupción ha llegado el PP para que en su propio partido tenga guardado un vídeo con Cristina Cifuentes cometiendo un presunto delito?», se preguntó el secretario autonómico de los socialistas, quien abundó en que los populares han esperado «hasta hoy para quitarse de en medio» a la presidenta. «El PP siempre que se enfrenta a casos de corrupción se aferra a los sillones, va a rastras manchando las instituciones y se resiste», detalló el portavoz del PSOE, quien apostilló que, al final, «la repugnante corrupción» se lleva por delante la realidad.

La dureza del análisis que hace sobre el máster de Cifuentes contrasta con la falta de respuesta que ha dado al caso de Álvarez. El procurador leonés tuvo que retirar de su currículum el máster en Asesoramiento de Imagen y Comunicación Política, después de que la Universidad Pontificia de Salamanca aclarara que sólo contaba con un diploma acreditativo de que asistió a clase, pero que no podía contar con el título porque no tiene ni grado ni licenciatura. Además, la institución académica también aclaró que no había impartido cursos allí, sino únicamente dos conferencias en 2012 y 2014. El político leonés, que se ha remitido en todo momento a un comunicado colgado en su perfil de Facebook, insiste en que en 2008-2009, antes de los ngrados y Bolonia, cursó «un título propio de la Universidad Pontificia de Salamanca cuya denominación es máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política». «El título que poseo dicve que cursé la titulación y, si no es legal, supongo que le tendré que pedir a la universidad que me devuelva la matrícula».