Tudanca culpa al PP de parar la renovación del Procurador

dl | valladolid

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, acusó ayer al PP de «no querer renovar» a Javier Amoedo como Procurador del Común, a pesar de llevar en funciones más de un año, «por interés partidista» y afirmó que esta decisión pone «más en riesgo la institución».

«Dos no renuevan si uno no quiere», resumió sobre la situación que atraviesa la institución del Procurador del Común por su falta de renovación, para la que ha ofrecido la disposición de su partido, mientras que ha criticado que no ha oído al PP decir que quiere renovarlo. Preguntado por si las conversaciones entre el PP y el PSOE sobre esta situación se han reproducido en los últimos tiempos, tal y como avanzó este periódico el pasado 1 de marzo, Tudanca dijo que «no sabría» decir a cuándo se remontan, aunque añadió que «tampoco ha habido una gran disposición por parte del PP» para acometer esta renovación para la que ya había nombres encima de la mesa.

Sobre la polémica suscitada a raíz de las críticas de Puente sobre el partidismo del Procurador del Común, Tudanca dijo inicialmente que prefería no añadir más palabras a lo ya dicho en los últimos días, aunque apostilló que a medida que avanzaba la discusión pensaba más en que para el PP y Ciudadanos Puente se había convertido en una «pieza de caza mayor», mientras que criticó que Podemos se haya sumado a la «lapidación», en lugar de «proteger a un alcalde socialista».

«No voy a contribuir más a ese sainete que pone en tela de juicio a la institución», añadió el dirigente socialista, quien declaró además que comparte lo dicho por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el sentido de que las decisiones del Procurador del Común «se pueden no compartir o incluso criticar».