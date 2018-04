Tudanca defiende ahora que el máster de Álvarez «puede que no sea oficial»

dl | burgos / León

Ocurrió el día once y ocho ruedas de prensa después. El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, se pronunciaba ayer de forma clara sobre el falso título de Óscar Álvarez y mantenía su apoyo al procurador leonés tras haber rectificado su currículum y dejar de atribuirse un máster, que en palabras de Tudanca, «puede que no fuese oficial», lo que no quiere decir que mintiera. «Él no ha mentido», recalcó para separar distancias entre este caso y el de Cristina Cifuentes.

«En este país han pasado dos cosas —declaró en Burgos—. Ha habido muchos políticos que han engordado su currículum, que han mentido, de todo pelaje y condición; y cosa distinta es lo que ha pasado en Madrid con Cifuentes, que sí tenía un máster; no mintió, pero el problema es que ese máster se lo habían regalado a cambio de favores políticos, el problema es que se aprovechó de su posición de poder para influir en una universidad y que además cuando la pillaron mintió y falsificó documentos públicos». «Por tanto, ambas cosas son incomparables», subrayó.

«Luego está la situación que se da aquí, motivada por la intención de algunos de poner el ventilador y en la que desde luego yo no voy a caer», advirtió, antes de apuntar que «se ha intentado con Óscar Puente y también con Óscar Álvarez». «Ninguno de los dos ha mentido en su currículum porque los dos tenían un máster, puede que no oficial, no homologable para hacer un doctorado, pero lo eran, por lo que ni siquiera han mentido». Lo que en esencia defiende Tudanca es que un cargo público que cobra alrededor de 70.000 euros al año más pluses hubiera engordado su currículum y tuviera que retirar recientemente la titulación en Asesoramiento de Imagen y Comunicación Política, toda vez que la Universidad Pontifica de Salamanca aclarara que tan sólo se trataba de un diploma acreditativo de asistencia y no de un título de máster como tal porque no tiene grado ni licenciatura.

«Y puedo asegurar —añadió Tudanca— que tanto el secretario provincial del PSOE en León como el resto de los responsables del partido han compartido esta opinión conmigo desde el primer momento, se empeñen en lo que se empeñen algunos», no se sabe si en referencia a los numerosos compañeros de partido que han mostrado, públicamente o de forma privada, su radical descontento con la respuesta de la dirección autonómica hacia el caso de Álvarez.

En un intento de restar importancia a la modificación del currículum por parte de uno de sus hombres cercanos y neutralizar la multitud de voces críticas contra su tibieza, Tudanca afirmó que «desde que surgió el tema ésta es quizá la octava rueda de prensa» que daba y era «la primera vez que alguien» le preguntaba «al respecto», a pesar de que en este tiempo nunca contestó a las llamadas reiteradas de este periódico.

Tudanca reseñó que con Ferraz las «conversaciones se produjeron hace ya más de diez días». Pese a ello, el secretario de Organización federal, José Luis Ábalos, no quiso el jueves prejuzgar el caso, pero sí que confirmó que pediría explicaciones a la dirección autonómica después de que le instara a ello el líder provincial, Javier Alfonso Cendón. El número tres del partido tampoco descartó la posibilidad de adoptar medidas disciplinarias.