Tudanca deja entrever que aceptará la renuncia de Tino Rodríguez en las Cortes

miguel ángel zamora | león

El candidato a la secretaría general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, evitó pronunciarse de forma tajante sobre la renuncia de Tino Rodríguez al cargo de viceportavoz socialista en las Cortes de Castilla y León pero dejó entrever que probablemente aceptará la renuncia que hizo pública el secretario provincial leonés por la vía de la puesta a disposición del partido de su cargo.

«Cuando empiezan los procesos, todos ponemos nuestros cargos a disposición. Yo también lo he hecho. En este partido todos somos necesarios, pero ninguno es imprescindible», aseguró. «No he hablado con él (por Tino Rodríguez) pero es pronto. Ni siquiera hemos hecho el congreso ni hemos elegido la dirección. Pero en cualquier caso, en León hay gente con mucho talento y la voz de León va a estar muy bien representada».

«Cambios va a haber, eso sin ninguna duda, pero como dicen en Amanece que no es poco ‘todos somos contingentes’. Hay mucho talento en esta provincia. La continuidad de Tino Rodríguez no depende de los militantes, depende de la dirección, pero no hemos llegado al congreso todavía. No nos precipitemos, hay que elegir una nueva dirección y en Zamora se tomarán las decisiones. Habrá una nueva ejecutiva que me acompañará como secretario general y en esa ejecutiva se tomarán las decisiones que se tengan que tomar», explicó.

CON LAS BASES

Tudanca se reunió con los militantes de León en el seno de la ronda de contactos que está manteniendo en las diferentes provincias de la autonomía para «escuchar el deseo de las bases».

«Se ha abierto un tiempo nuevo gracias al proceso federal. Los militantes tienen que tomar la palabra para que nuestro proyecto sea de una izquierda responsable, sí, pero izquierda. Que seamos una izquierda dialogante, sí, pero una izquierda y que no haya complejos a decir lo que pensamos y a cumplir lo que prometemos», explicó Tudanca.

«Me presento para pedir la confianza de los militantes y cambiar de una vez el gobierno de Herrera. Esta tierra se está desangrando, los jóvenes se marchan día a día a buscar oportunidades fuera», protestó el candidato.